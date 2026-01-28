「私、何か悪いことした？」仲良しママ友の“突然の無視”。勇気を出して聞いた先に待っていた『意外な真相』
これは、仲良しのママ友A子との関係で感じた違和感と驚きの出来事です。いつも一緒だったママ友との関係に、ある日突然違和感が。理由の分からない距離感や不安に揺れながら、近すぎる関係の難しさと、人付き合いに必要な“ちょうどいい距離”を見つめ直していくエピソードです。
いつも一緒だったA子の変化
子どもの年齢が近いこともあり、A子とは毎日のように公園で会い、ランチもよく一緒にしていました。
しかし、ある日のランチ会で違和感を覚えました。
その日は仲の良い数人のグループで集まることになっていたのですが、いつものように私が店に入ると、先に着いていたA子はすでに他のママ友と話し込んでいて、私に気づいても軽く会釈をしただけでした。
席に着いても、以前のような距離感で話しかけてくれず、なんとなく壁を感じたのです。
小さな“無視”が積み重なって
その日を境に、A子の態度は少しずつ変わっていきました。
私が話しかけても返事がそっけなく、グループLINEでも私のコメントだけ既読スルーのような状態が続きました。
他のママ友は普通に接してくれるのに、A子だけがよそよそしいのです。
私は気にしすぎかなと思いつつも、胸の奥がずっとざわついていました。
仲良しだったはずなのに、理由もわからず距離を置かれているようで、不安が募る一方でした。
「私、何か悪いことしたかな……」と自問自答する日々は、想像以上に苦しいものでした。