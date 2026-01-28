元フジテレビでフリーの中野美奈子アナウンサーが２７日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。医学の進歩について熱弁をふるう一方で病院での検査への独特の思いを明かす一幕があった。

今回は「病院が苦手な有名人ＳＰ」。父と夫が医師の中野アナは、ＭＣの明石家さんまに「結構、簡単に注射とか打ってもらえるんやろ？」と聞かれると「私はそれこそ病院が近くにあるので結構、調べてもらえるチャンスが多くて」と返答。

「体の中を調べたことってないじゃないですか？ さんまさん、全然行ってないですよね？ ＣＴとかＭＲＩとか」と問いかけると「でも、絶対、なんかあると思いますよ。だから、絶対（検査を）やった方がいいと思います」と続けた。

「最近、上も下も同時にできるヤツがあるんですよ。大腸と胃を。切ってくれるんですよ、全然、苦痛じゃない」と医学の進歩を口に。

さらに、自身の経験として「ポリープとか、わざわざ病院に行って、胃カメラと大腸（検診）をやった時に、なんにも出なかったらどうしよう？って思うんですよ。本当は何もない方がいいんですけど、何もなかったらどうしよう？って思ったら、１個だけポリープがあったんですよ」と明かすと「で、取ってもらったんですけど、（何もないと）悪いなと思っちゃうんですよ」と続けていた。