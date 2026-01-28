安住紳一郎アナ「朝から複雑なデータを紹介してしまいました」　気象予報士が「優しくしてください」と懇願…「ＴＨＥ　ＴＩＭＥ，」

ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）が２８日、生放送され、午前６時の時報を伝える直前に総合司会の安住紳一郎アナウンサーが定例のあいさつを行った。

そこで「ちょっと暗い話になって恐縮なんですけれども」と前置きし、米ダートマス大の研究データとして１３２か国、民族、賃金、職種、性別、寿命に関わらず人生において最も幸福感が薄れる年代が４７〜４８歳とされていることをグラフとともに紹介。

安住アナは「ただ悲観しないでください。この４８（歳）の下り坂を越えますとぐんぐん上がってきまして、実は８０（歳）になりますと１８歳の時の幸福度を超えるというんですよね。そう考えると年を重ねるのも悪くないという気になってくる感じもいたしますけども…。なかなか朝から複雑なデータを紹介してしまいましたけれども、みなさんはどのようにお感じになるのでしょうか」と語った。

そして「４７歳と４８歳の人が周りにいたら優しくしてあげてください」と伝えた。

すると続く天気コーナーに登場した気象予報士の増田雅昭和さんが「優しくしてください。４８歳です」と安住アナにお願い。安住アナは「おっ、４８ですか。ただ二番底というところもありますからね。いわゆる個人差がね。抜けたと思ったらまだだったというね」と笑いながら返していた。