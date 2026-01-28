「めちゃくちゃ売れているんで、今（笑）」

と、昨年のラジオで語っていたtimelesz（タイムレス）の佐藤勝利（29）。自信満々のその言葉通り、今年も快進撃は止まらない。



グループとしても個人としても大活躍

元Sexy Zoneメンバーの佐藤、菊池風磨、松島聡に、オーディション企画『timelesz project』（通称タイプロ）で選ばれた5人が加入したタイムレス。昨年2月から8人で活動をスタートさせ、人気が爆発した。

「ジュニアとしての下積みを経験していないメンバーが加わることに賛否も巻き起こりましたが、グループはテレビを中心に引っ張りだこ。昨年始まった深夜帯の冠番組『タイムレスマン』（フジテレビ系）、『timelesz ファミリア』（日本テレビ系）は、ともに今年春の番組改編で時間帯が昇格すると言われています」（スポーツ紙記者）

グループのみならず、個人の活躍も目覚ましい。菊池は加藤浩次が原作、脚本、監督を務めるドラマ『こちら予備自衛英雄補?!』（日テレ系）に主演で出演中だ。松島は2月から、中居正広が長年MCを務めていたバラエティ番組『ザ！世界仰天ニュース』（日テレ系）で新レギュラーに就任する。

水曜9時台のドラマ枠で土屋太鳳とのW主演が決定

そして佐藤も、この春に主役の座を射止めたという。

「4月期のテレビ朝日系、水曜9時台のドラマ枠で、佐藤さんと土屋太鳳さんのW主演が決定しました。

大型トラックで移動しながら事件を捜査、解決する“移動捜査課”が舞台の刑事ドラマ。佐藤さんは大型自動車免許を持つ新人刑事を演じます」（ドラマ関係者）

大先輩・井ノ原快彦が出演するワケ

4月期の水曜9時といえば、事務所の大先輩の井ノ原快彦の代表作『特捜9』が放送されてきたドラマ枠。

「渡瀬恒彦さん主演の『警視庁捜査一課9係』からバトンを引き継ぎ、前作から20年続いた、井ノ原さんにとっては思い入れの強い作品。昨年のファイナルシーズン終了後は、テレ朝や東映などの関係者およそ200人にオリジナルワインを配って、感謝を伝えていた」（別のドラマ関係者）

その井ノ原も今回のドラマに出演予定なのだ。

「井ノ原さんが演じるのは、移動捜査課のリーダー。実はこのドラマ枠に井ノ原さんが出演することは『特捜9』終了後には決まっていました。しかし主演は事務所の後輩に世代交代するということで、しばらく調整が続いていた」（同前）

そんな中、後継者として白羽の矢が立った佐藤。ゴールデンプライム帯での連ドラ主演は、今作が初めてとなるが、

「昨年2月には約2年ぶりとなる連ドラ『アポロの歌』（MBS）で、朝ドラ女優・郄石あかりとW主演。さらに現在ネットフリックスで配信中の『教場 Reunion』では、警察学校の生徒役で出演するなど、役者としても注目度が高まっている」（芸能ライター）

脚本は『踊る大捜査線』の君塚氏

『教場』では、事務所の“レジェンド”木村拓哉との初共演も果たした。

「共演シーンは多くはなかったが、自ら木村の元を訪ねて一緒にご飯を食べに行き、時代劇やサーフィンの話で盛り上がったそうです」（同前）

今回、佐藤のドラマで脚本を務める君塚良一氏は、『教場』や『踊る大捜査線』（フジ）などのシリーズを手掛けてきた大ヒットメーカー。それだけに、「制作側にはシリーズ化を狙う思惑もある」（前出・ドラマ関係者）という。

テレ朝広報部に佐藤のドラマの件を尋ねると、

「今後の編成についてはお答えしておりません」

先輩から託された、「踊る」ならぬ「走る」刑事ドラマは、“タイムレス”な人気シリーズとなるか。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年1月22日号）