〈「たかが入れ歯で寝たきりに？」医療ジャーナリストの母（90）を入れ歯の神様が救った【歯科医師が推薦する医院リスト付き】〉から続く

高齢になると、長年使った入れ歯が合わなくなることがある。合わない入れ歯を使い続けていると、徐々に食事が摂れなくなり、「寝たきり」のリスクが高まる。しかし、「儲からない」とされる入れ歯修理を引き受ける歯科医師はとても少ない。

【画像】「噛める入れ歯を作ってくれる歯科医60人」のリスト

こうした背景から「入れ歯難民」が後を絶たないが、一部の歯科医師は入れ歯修理に熱心に取り組んでいる。その一人である角田愛美さん（54）は、100％訪問診療の歯科医師で、知る人ぞ知る「入れ歯お治しの達人」だ。

◆◆◆

「入れ歯難民の最後の砦」

角田さんは他の歯科医院で治療できなかった患者でも断らない。いわば「入れ歯難民の最後の砦」だ。

実際に角田さんの治療を見るために同行取材することにした。初日に出会ったのは、やはり「入れ歯難民」の高齢者だった。



合わない入れ歯では噛めない ©Continental/イメージマート

「父は、使っていた入れ歯が合わなくなって、噛んで食べられなくなってしまった。近くの歯医者に行っていたらしいのですが、治すことはできないと言われて。それで普通の食事ができずに、どんどん衰弱して、ついに風呂場で転倒して救急車で運ばれた。すぐに退院はできたのですが、満足な食事ができないので、体は衰弱したまま。ベッドから起き上がることもできない『寝たきり』状態になってしまいました」

こう話すのは、江東区で一人暮らしをしている富永庄吉さん（仮名・88）の息子、和樹さん（仮名・60）だ。近くに住む和樹さんは月に数回、父の様子を見に来ていたが、入れ歯の状態には全く気付かなかったという。

「寝たきりになってしまった父に話を聞くと、元のように普通の食事がしたいと。そう言われても、入れ歯のことを誰に頼んでいいかわからない。そこで、知り合いのケアマネさんに相談してみたんです」

そのケアマネの紹介でやってきたのが、角田さんだった。歯科衛生士と2人でやってきた角田さんは、元気なくグッタリとする庄吉さんの口の中を見て、開口一番言った。

「お父さん、これは酷いわ。口の中、ボロボロやん。どうして、こんなに我慢していたの？ 我慢し過ぎだよ。痛いよね。これじゃ、噛めないよね」

「戦略的抜歯」

角田さんは、すぐに口の中と入れ歯を綺麗に洗い、入れ歯の修理に取りかかった。さらに、不必要と思われる歯を3本抜いた。

高齢者の抜歯は診療所でも難しい技術なので、訪問診療の現場で行うのは至難の業だ。それをいとも容易くできるのは、角田さんが、東京医科歯科大学（現・東京科学大学）で研修医期間を入れて3年間入れ歯、差し歯の技術を学んだ後、同大学の口腔外科で2年、さらに市中病院の口腔外科でも学んだ成果だ。

体調を慎重に確認した後、素早く抜歯して、入れ歯を効果的に機能させるための土台となる口腔環境を整える。この「戦略的抜歯」という技術が、角田さんの真骨頂である。

庄吉さんの口腔内の型取りをしながら、角田さんが話しかける。

「次に来た時は技工士さんに作ってもらったパーツを今の入れ歯に組み合わせて、噛める入れ歯に治しますから」

「そうしたら、流動食ではなく、普通の食事ができるようになりますかね？」

和樹さんが心配そうに聞いた。

「何でも食べられるようになるし、何より元気になりますよ。今がちょうど、その分かれ道だったんですよ。頑張りましょう、お父さん」

そう呼びかけると、庄吉さんの顔に初めて笑みがこぼれた。

それから2週間後、修理をした入れ歯を持って、角田さんが再度、富永家を訪問した。全く使えなかった入れ歯だったが、丹念に修理をした結果、ぴったりとフィットした。

「どうですか？ お父さん、良いでしょ？ イケメンさんですね」

修理した入れ歯を装着した顔は、たしかに若返ったように見えた。その言葉に、庄吉さんは本当に嬉しそうに満面の笑みをうかべ、こう言った。

「これなら何でも食べられそうだ」

庄吉さんの生活は完全に元に戻った。普通の食事ができるようになり、大好きなお寿司も食べられるようになった。和樹さんが振り返る。

「治療をしなければ、父は寝たきりだったかもしれません。入れ歯の治療など、誰に頼んで良いか全くわからなかったので、角田先生に来てもらって本当に助かりました。入れ歯を治すだけで、こんなにも生活が改善するなんて、全く考えてもいませんでした」

僕は拙著『入れ歯で、命が変わる』（三和書籍、2025年9月刊）の執筆のため、多くの「入れ歯難民」を取材して、驚いたことがあった。それは、ほとんどの人が和樹さんと同じ言葉を口にしたことだ。

「入れ歯を治しただけで、こんなにも生活が変わるとは思わなかった」

多くの人が「噛める入れ歯」の本当の効果を知らないのである。

〈この続きでは、「噛める入れ歯を作ってくれる歯科医60人」のリストをご覧いただけます〉

※本記事の全文（約7000字）は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」に掲載されています（塩田芳享「『入れ歯お治し達人』全国歯科医60人リスト」）。全文では、下記の内容をお読みいただけます。

・半日で「噛める入れ歯」に修理

・入れ歯治療は儲からない

・「入れ歯難民」を救うために

（塩田 芳享／文藝春秋 2026年1月号）