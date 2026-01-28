1月26日、「トクリュウ（匿名・流動型犯罪グループ）」のひとつとされる違法スカウトグループ「ナチュラル」のトップが、潜伏先の鹿児島県・奄美大島で逮捕された。「文藝春秋」に掲載されたインタビューでは、前警察庁長官で内閣官房副長官の露木康浩氏が、トクリュウとの闘いの内幕を明かしている（取材・構成＝尾島正洋）。

「トクリュウ」をターゲットに

暴力団構成員の人数は2024年末時点で、前年比500人減の9900人。20年前、構成員は4万人以上もいましたが、20年連続で減少しています。これに伴って近年、犯罪グループの構成員が変わりつつあるのです。



前警察庁長官で内閣官房副長官の露木康浩氏。トクリュウの呼称は、露木氏の長官在任中に定まった ©文藝春秋

たとえば暴走族「関東連合」のOBグループや、中国残留孤児の二世、三世を中心に構成される「チャイニーズドラゴン」。彼らは繁華街で常習的に暴行、傷害等の事件を起こしていました。彼らには暴力団のような明確な組織構造はないものの、既存の暴力団等と密接な関係がある者も所属している。そこで2013年、当時暴力団対策課長を務めていた私は、こうした全国に何百とある反社会的グループを「準暴力団」と位置付け、取締を強化してきました。

新たな反社会的集団の最たるものが、ルフィ事件の犯行グループでしょう。暴力団は「山口組」「稲川会」など組織名があり、構成員たちも「俺は◯◯組だ」と名乗っていました。しかし広域強盗事件の犯人グループは、上層部が誰だか分からず、実行犯もその都度、SNSで募集する、非常に流動的な組織です。

彼らは、特殊詐欺などの違法な資金獲得活動によって蓄えた資金を基に、別の違法活動や風俗営業などの事業活動に進出しています。そうした活動実態を匿名化・秘匿化する傾向が顕著です。

警察の組織犯罪対策は大転換を求められている。そう考えた私は、組織犯罪対策部門に、「暴力団よりも奴らに照準を定めろ」と号令を発し、ターゲットを「匿名・流動型犯罪グループ」と名付けました。そこから生まれた「トクリュウ」という略語は、警察庁の若手が考えたものです。略語で広く世間に警戒心を浸透させ、捜査現場への強い意識づけを狙ったのです。

しかし、相手をカテゴライズしただけでは捜査は進みません。トクリュウは詐欺も強盗もやる。風俗店や闇金の経営、オンラインカジノの決済代行をする連中までいて、多様な犯罪に手を染めています。中国人系やベトナム人系など外国人トクリュウも存在します。

対する警察は、詐欺や強盗は刑事部門、ホストクラブや風俗店は生活安全保安部門、暴走族は交通部門と管轄が決まっていました。この縦割り組織ではトクリュウに対応できません。ルフィ事件のように都道府県をまたぐだけでなく、各部門を横断する対策部門を設置することにしました。捜査の司令塔を担う全国の捜査幹部が、警察庁の指示を受けて、「我々は風俗営業の問題から切り込みます」「ウチの県警は詐欺の指示役から攻めます」と戦略的にターゲットを絞って、犯罪グループを攻略していくのです。

背後にトクリュウがいると見られる悪質なホストクラブも、在任期間中に社会問題化しました。女性を“ホス狂い”にさせ、支払い能力を超える高額な「売掛金」を背負わせ、「カネがなければ売春しろ」と強要する。昨年1年間で、全国の警察に寄せられたホストクラブに関する相談は、2776件にも上りました。結果、トクリュウが多額の利益を得ていると見られます。

2023年11月にはホストクラブが立ち並ぶ新宿・歌舞伎町を視察しました。“ホス狂い”へと陥れられ、売春に追い込まれた女性が多く客待ちしていると言われる大久保公園も回り、記者たちを前に「悪質な営業手法は徹底的に取り締まる」と宣言しました。今国会においては、女性客を風俗店に斡旋するスカウト行為に対する規制、無許可営業への罰則強化などを盛り込んだ、改正風俗営業法も成立しています。

温めてきた「仮装身分捜査」

トクリュウに対抗すべく、新たな捜査手法も打ち出しました。きっかけは、昨年夏以降に頻発した連続強盗事件です。この一連の「闇バイト強盗事件」では、神奈川県横浜市の75歳の男性が殺害されました。実行犯はいずれも闇バイトに応募した若者たちです。実行犯は着実に逮捕し、闇バイトの危険性もメディアを通じて広報してきましたが、指示役を捕まえなければ解決しません。そこで闇バイトの募集方法を逆手に取ることにしたのです。

それが「仮装身分捜査」です。警察官が架空の人物の運転免許証などを使って闇バイトに応募し、実行役に成りすまして犯罪グループの指示役等とコンタクトを取りながら捜査をする手法です。

実はこの捜査手法は「いつか必要になるだろう」と、かねてから温めていたアイデアでした。

