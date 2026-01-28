放送中のNHK連続テレビ小説「ばけばけ」は、“怪談”で知られる小泉八雲とその妻をモデルとする作品だ。ヒロインのトキを演じる郄石あかりさんは、撮影中に何を思ったのか？ 胸の内を「文藝春秋」に明かした。

「怪談よーけ知っちょります！」

〈トキは18歳で一度目の結婚をするが、借金問題等がこじれて離婚し、しじみ売りで家計を支える。そこへ英語教師として松江に招聘された西洋人、レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）が登場。

ヘブンの女中となったトキは英語がわからない。「Beer（ビール）が飲みたい」と言われても、琵琶や独楽を用意してしまうなど言語の壁はなかなか越えられない。



そんな中、寺の住職から聞いた怪談にヘブンが興味を示す。



「怪談よーけ知っちょります！」



怪談好きのトキは、ろうそくを灯した暗い部屋で『鳥取の布団』を披露する。ヘブンは、トキが語る日本語の半分も分からないのに面白いと言う。リクエストされ、トキが何度も語るうちに、ヘブンは怪談の物語に胸を打たれ、涙ぐむ。やがて怪談を通して2人だけに通じ合う感情が芽生え始める。〉



いくつもの怪談を覚えて、一気に撮影をしました。自分にとってすごく大きな1週間になりました。怪談を語るのはオーディションでもやりましたが、ひとつひとつの情景を想像しながら、怪談を覚えていきました。話の中の登場人物の言葉、たとえば「ごめんね、ごめんね」と感情を声に乗せて語ったりするところに私がその作品を見る視点も自然と出てしまう。

ヘブンの著作がトキの怪談から生まれるという重みも感じていたので、演じる前は不安もありました。それでも、いよいよ怪談を語るときは、とにかくヘブン先生の感情を動かしてやろうという、その一心でした。

あのシーンって、2人が真ん中にある怪談を通じて、どんどん惹かれ合っていく場面ですよね。だから私も演じたときは、「人生で一番楽しい時間だ」と思って役に入っていました。できあがったシーンを見た時に、2人が心からワクワクしているのが伝わってきて、ああ良かったなと思いました。

ヘブンを演じるトミー・バストウは1991年生まれ、イギリス出身の34歳。父と見た黒澤明監督の映画に魅了され、2008年から俳優活動を開始する。2024年、第76回エミー賞において史上最多の18部門で受賞した米国のドラマシリーズ「SHOGUN 将軍」で、日本語が堪能なポルトガル人司祭を演じた。郄石との共演は本作が初めてだ。

トミーさんの心が透けて見える

はじめましての日から、トミーさんとは、ずっと寄り添っているような、不思議な感覚がありました。「ばけばけ」のメインビジュアルやオープニング映像で使われている写真は、トミーさんと顔を見合わせて笑い合っているものばかりなんですが、これは夫婦の場面を撮るよりずっと前、まだ初期の頃にスチールの撮影をしているんです。それなのに、いま見ても「夫婦みたい！」と思うほど距離が近いですよね。この空気感がなんで出るのか自分でも不思議です。

トミーさんは10年間も独学で勉強されていたので、日本語がすごくお上手で、普段の現場では日本語でお話しされています。ですが、たまに監督から難しい指示が飛んでくることがあります。通訳の方が話す前に、彼には「こういうことなんだろうな」というのがわかる。そのトミーさんの心は、私にはなぜか透けて見える。

私は、ヘブンのトキを見る目線が大好きなんです。トミーさんの演じるヘブンというキャラクターは、チャーミング。怒ったり笑ったり、いろいろな感情を爆発させているけれど、トキを思いやる目線や、ちょっとした間など、空気が縮まるというか、勝手に持っていかれる感覚があります。きっと視聴者の方もヘブンに魅了されていくんだろうなと思っています。

