プロ野球・巨人は25日に新人合同自主トレを打ち上げ。2月1日のキャンプインへ向けルーキーたちが汗を流した中、ドラフト2位・田和廉投手が意気込みを語りました。

ここまで「キャンプへ向けて一歩一歩しっかりケガなく進んできた」と順調な調整ぶりをアピールした田和投手。いよいよ迎える初キャンプに「自分のパフォーマンスを全ての人にアピールしていけるように頑張っていきたい」と力を込めます。

田和投手は早稲田大学時代から独特のシンカーを武器に活躍してきました。阿部慎之助監督からもドラフト指名時に「特殊球が素晴らしい」と称されたシンカーを、「注目してもらいたい。他に無い軌道という意味では自信にしていきたい」と改めてアピールします。

しかし続けて「他の変化球もしっかり使って球種を絞られないピッチャーになりたい。いろんな球種を使って抑えていきたい」とコメント。「シンカー以外も注目してほしい」と強調しました。

そんな田和投手ですが、初めてのプロ生活に初々しさを見せる場面も。“プロ野球選手になったと思った瞬間”を問われ、「1軍で活躍されている方々に挨拶をした瞬間に、『すごいところに来たんだな』と。自分が小・中・高と見て活躍していた選手が目の前で練習をされている姿を見て、実感しました」と語ります。

中でも感動を覚えたのが田中将大投手との初挨拶。田和投手は「『あっ、すごい、本物だ』と思いましたね」と笑顔で振り返りました。

最後に「まずは1年目から東京ドームの舞台でしっかり投げて、リーグ優勝・日本一に貢献できる活躍をしたい」と抱負を語った田和投手。28日からは宮崎で行われる1軍合同自主トレに参加します。

(1月26日放送のCS日テレジータス『超ジャイアンツ』を再構成)