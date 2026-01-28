東北地方の三陸沖で平成23（2011）年3月11日に発生した東日本大震災は、マグニチュード9.0と前代未聞の規模で、死者約1万5900人、行方不明者約2520人を出した。

火葬場だけでは遺体に対応できないと判断した厚生労働省は、3月14日、被災県に「特例火葬許可」を通達。「埋火葬許可証」がなくとも医師の死亡診断書や死亡検案書があれば、火葬や土葬が認められることになった。この埋葬の簡略化には、土葬の推進も含まれており、3月21日には東松島市内で自衛隊による土葬が始まったという。

ここでは、日本の火葬と弔いの歴史に迫ったジャーナリスト・伊藤博敏氏の著書『火葬秘史: 骨になるまで』（小学館）より一部を抜粋し、東日本大震災後に「仮埋葬」された遺体を掘り起こし、火葬を望む遺族の姿を紹介する。（全2回の1回目／2回目に続く）



震災の犠牲者を仮埋葬し、敬礼する自衛隊員（写真は宮城県東松島市） ©時事通信社

◆◆◆

「仮埋葬」の遺体を掘り起こして火葬を望む遺族

墓にするわけではなく、遺体を入れた棺を土の中に埋めて一時的に保管し、数年後に火葬するのが「仮埋葬」である。その期間は約2年とされた。宮城県では東松島市のほか石巻市、山元町など6市町で仮埋葬が実施され、遺体数は2108体に達した。

だが、2年は持たなかった。「早く火葬してやりたい」と願う遺族が大半で、仮埋葬の数週間後には重機を持ち込んで、自力で棺を掘り起こす遺族が現れた。

かつて日本は土葬社会だった。縄文時代に遺体は、膝を折り手で抱えさせて家の近くに穴を掘って埋葬した。土壙墓への屈葬である。以降、地域や時代により形態は違うが葬法は土葬だった。

火葬が推奨された浄土真宗の信徒が多い北陸地方や、東京、大阪、京都などの都市部では江戸時代以降、火葬が増えていったものの、1940年代までは土葬が主で、高齢者の中には墓地まで葬列を組んで遺体を運ぶ「野辺送り」を経験した人もいる。

従って土葬は遠い昔の話ではない。にもかかわらず仮埋葬の遺体を掘り起こして、「弔いはお骨で」という遺族の思いは、葬儀は火葬を前提とする日本人の意識変化を示すものだった。それを実感したのは清月記（仙台市内の大手葬儀会社）の社員たちだ。

「今、出してやっからな！」故人の叔父が、棺の中の姪に何度も声をかけながら作業を続け…

きっかけは4月15日、石巻市の仮埋葬地で行った作業である。依頼は、遺族が自分たちで掘り起こした遺体を「仙台市に運んで安置して欲しい」というものだった。

清月記の事業開発部長だった西村恒吉がスタッフを伴い現地に入ると、既に作業が始まっていた。遺族が小型重機で掘り起こしていたが、石と岩、地下水に阻まれて遅々として進まない。やがて背丈以上の墓穴が掘られ、そこに入った故人の叔父が、棺の上に覆い被さった水まじりの重い泥を、必死の形相で掻き出していた。

「今、出してやっからな！」

叔父は、棺の中の姪に何度も声をかけながら作業を続けた。西村らスタッフへの依頼は搬送だけだったが、吊り出された棺からは溜まった血液や脂が流れ出ており、もはや遺族が処理できる範囲を超えていた。

清月記のスタッフは、準備していた入れ替え用の棺を脇に置き、納体袋ごと引き上げて、大量の血液と脂を洗い流したうえでチャックを開け、口や鼻から流れ出る血液や体液を拭い、綿花を詰めるなど処置を施し、可能な限り清めてから新たな棺に納めて搬送した。

「掘り起こしの現実を目の当たりにして震えた」

当日の様子を西村は『業務日報』にこう書いている。

《掘り起こし開始から2時間後、寝台車までのメートルの距離を我々スタッフとドライバーで運び、ようやく搬送となった。

震災発生から約1か月。掘り起こしの現実を目の当たりにして私たちは震えた。同時に遺族の逞しさと、掘り起こす執念に触れた。しかしこの作業を遺族にさせるのはあまりにも酷だとも思った。

この大震災の犠牲者が、予期せぬ形で「仮」に葬られている。これらを計画的に、躊躇せず、遺体の尊厳を守りながら行うのには、我々葬儀社が「仕事」として取り組むべきではないか、そんな風に考えたこの日の出来事が、その後、掘り起こし作業を請け負う大きな動機となった》

掘り起こしの壮絶な現場

その意欲通りに清月記は石巻市の委託によって火葬のための「掘り起こし作業」を始める。5月7日が初日だった。

社長の菅原は大本茂常務を責任者にして、役所との交渉、計画、管理を西村が行うプロジェクトチームを編成した。リーダーとなっていた西村は、4月15日の経験から作業が困難を極めることを承知していた。

ただ、被災地のすべてが、そして清月記全体が戦場だった。清月記は本社から4km離れた仙台宮城野斎場清月記をベースステーションにして、4会館を安置所として提供していた。多い時には250〜300体の遺体を受け入れていたという。そうした安置所の1つだった仙台市の仙台中央斎場清月記で、西村がこう振り返る。

「掘り起こしの現場はたしかに壮絶でした。ただ、こうした作業こそ我々、葬儀社の仕事ではないかと思ったし、『今、出してやっからな！』という言葉に込められた遺族の方の強い思いに励まされたのも事実です」

