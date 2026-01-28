〈「現実を目の当たりにして震えた」“土葬された遺体”の口や鼻から、血液と体液が流れ出て…東日本大震災後に行われた「仮埋葬」の実態〉から続く

東北地方の三陸沖で平成23（2011）年3月11日に発生した東日本大震災は、マグニチュード9.0と前代未聞の規模で、死者約1万5900人、行方不明者約2520人を出した。

火葬場だけでは遺体に対応できないと判断した厚生労働省は、3月14日、被災県に「特例火葬許可」を通達。「埋火葬許可証」がなくとも医師の死亡診断書や死亡検案書があれば、火葬や土葬が認められることになった。この埋葬の簡略化には、土葬の推進も含まれており、3月21日には東松島市内で自衛隊による土葬が始まったという。

ここでは、日本の火葬と弔いの歴史に迫ったジャーナリスト・伊藤博敏氏の著書『火葬秘史: 骨になるまで』（小学館）より一部を抜粋し、東日本大震災後に「仮埋葬」された遺体を掘り起こし、火葬を望む遺族の姿を紹介する。



東日本大震災後に行われた「仮埋葬」（写真は宮城県石巻市） ©EPA＝時事

激臭と夏の防護服での暑さに耐える「掘り起こし火葬」

作業は5月7日午前8時から石巻市担当者の立ち会いのもとで行われ、その日は11体を掘り起こし、新しい棺に入れ替えて石巻斎場で火葬するまでの間、安置した。

重機オペレーターの号令と指示に従い、棺が見えた時点でスコップを使って角を出し、バールで起こしてベルトをかけ、片方を重機で上げて、もう片方にベルトをかけて吊り出した。

土圧によって棺は変形し、遺体は棺の中で血液と体液、雨水や地下水に浸かっている状態だった。激臭に耐えて、納体袋の水分を抜いた。基本的に全裸の遺体を清め、新たな納体袋に入れて、新しい棺に納める。そのうえで、遺体番号、墓標番号、個人名を貼り付けて、石巻斎場に搬送した。

作業は8月17日までの約3か月間に及び、「掘り起こし火葬」した遺体の累計は672体となった。清月記（仙台市内の大手葬儀会社）の社員たちは春から初夏を経て真夏に至るまで、防護服で汗みずくになりながら苛酷な作業を続けた。

その日々は同社の『業務日報』に残されているが、「葬祭業者としての業務（責任）範囲」について思い悩む姿が率直に記されている。

《火葬炉に移動する前に、同世代の父親に「顔を見ることができますか？」と聞かれ、迷いながらもやはり見せることができなかった。昨日、上釜墓地で掘り起こした際に真新しいオレンジ色のランドセルを新しい棺に移し変えた子供だということは分っていた。しかし顔の状態は著しく腐敗しており、眼球は欠落し、髪の付いた頭皮がめくれ落ちている顔を最期に見せるべきなのだろうかと躊躇してしまった。原則、対面はできないことにしているが、それであっても父親の心情を考えると、果たしてこれで良かったのだろうか》

こうした悩んで自問自答を繰り返す苛酷な現場作業は、8月17日に終了する。その日の『業務日報』は、《今日で石巻市委託業務最終日となる。2週間前に約半分ほど処分した棺の廃棄を、最後まで行うという目標で作業を行う》で始まり、次のように締めくくられている。

《辛く苛酷な仕事だからこそ、チームの結束がなにより重要で、それは、最強で最高のチームだったと思う。この後、この取り組みをしっかり記録し、東日本大震災がもたらした「死」の側面を後世に残していかねばならない》

苛酷な作業の過程で生まれた「遺体」へのこだわりとは？

「もともと人選をする時に少しタフな社員を選んでいたし、新入社員もいましたが、信頼関係、人間関係をしっかりと築いたメンバーで、互いにフォローしながら業務に臨みました。どんなご遺体に接しても、『自分たちはプロなんだから』という強い意識を持っていました。それに掘り起こしのメンバーだけでなく、安置所で対応するスタッフも、みんなが大変な状況でした」（西村）

震災の記憶は薄れないし、薄れさせてはならない。清月記は毎年3月11日に県内18会館に献花台を設置しており、14年目の2025年も大勢の人が献花に訪れた。東日本大震災は多くの教訓を残したが、仮埋葬を掘り起こして火葬するという苛酷な過程に携わった西村には、「遺体」へのこだわりが生まれたという。

「ご遺体の変容に遺族の方が後ずさりしてしまうような状況は、本当に悲しいことです。ですから我々のような葬儀社の仕事として、生前とできるだけ変わらないコンディションのご遺体にして、みんなが抱きしめたり手を握ったりできたらいいな、と思っていました。それができる技術としてエンバーミングがあります。その情報収集をしたうえで5年〜6年前から準備を進め、23年8月にここ（仙台中央斎場清月記）にセンターを設けて、エンバーミングを行う態勢を整えました」

エンバーミングは遺体に防腐、殺菌消毒処置を施して感染症などを防ぎ、衛生的に保存する技法だ。長期保存をしなければならない海外からの遺体搬送の際には必ず行われる。女優の米倉涼子が国際霊柩送還士役で主演してヒットしたドラマ『エンジェルフライト』で、認知度が上がった。

清月記でのエンバーミング料金は18万円から。センターは地下1階に置かれていた。機器類が設置され2つのステンレス製の処置台が並んでいる。エンバーマーと呼ばれる資格者が配置され、月に数十体の処置を行うという。

