なぜ「新幹線のシート」を自宅に敷くと腰が楽になるのか？

睡眠専門医も納得の2万人を救った「快眠メソッド」を初公開。加賀百万石の歴史都市・金沢で江戸時代に創業し、289年の歴史を誇るふとん店「眠りにまっすぐ乙丸屋」の12代目店主は、不眠に悩む人やもっとぐっすり眠りたいという人に向けて、快眠のアドバイスを施して評判だ。初の著書『とにかくぐっすり眠りたい 老舗ふとん店の12代目がこっそり教える快眠法60』（ダイヤモンド社）では、寝具を味方にして快眠に導き、仕事に家事に最高のパフォーマンスを発揮できる「60＋プラス1」の方法を、さまざまなエビデンス（科学的根拠）とともに徹底指南！医学監修：森川恵一（日本睡眠学会総合専門医）

※本稿は、『とにかくぐっすり眠りたい 老舗ふとん店の12代目がこっそり教える快眠法60』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。

「次世代の眠り」を支える

驚異の新構造

オーバーレイのオススメを紹介します。東洋紡が開発した三次元網状繊維構造体『ブレスエアー®』（現：東洋紡エムシーが展開）を使ったものです。

ブレスエアーとは、化学繊維（ポリエーテルエステルエラストマー繊維）がたくさんのループを描きながら3次元的につながった素材です。

「新幹線」の快適性を

自宅の寝具へ転用する

クッション性が高く、体圧を分散する機能に優れ、新幹線（東海道新幹線N700Sの普通車・グリーン車の座面などに搭載）のシートにも採用されています。通気性が高いぶん、保温は上に重ねる素材で調整すると良いです。

サイズ・厚みなどにもよりますが、数万円台が中心で、小さめのパッド類なら手頃なものもあります。

丸洗いが可能

「清潔さ」を極限まで追求できる安心感

ブレスエアーの特筆すべきメリットは、その圧倒的な「手入れのしやすさ」にあります。中材が網状の構造体であるため、汚れが気になったときはシャワーで直接洗い流すことができ、驚くほど短時間で乾きます。

ダニやホコリが溜まりにくいため、アレルギーをお持ちの方や、常に寝具をクリーンに保ちたい方にとっては、これ以上ない衛生的な選択肢となるでしょう。

スムーズな寝返りを実現し

筋肉の疲労を最小限に抑える

この素材が持つ高い反発力は、睡眠中の「寝返り」を劇的に楽にします。体が沈み込みすぎないため、最小限の力でスムーズに体勢を変えることができ、エネルギー消費を抑えて深い眠りを維持できます。

朝起きたときに腰や背中に重だるさを感じる方にとって、この「押し返す力」は、日中のパフォーマンスを左右する強力な味方になります。

弱点を克服する「ハイブリッド重ね」の知恵

本文でも触れられている通り、通気性が良すぎるために冬場は寒さを感じることがあります。しかし、これは「湿気を逃がす能力が高い」という長所の裏返しでもあります。

冬場は、この上に保温性の高いウールのパッドや厚手の綿シーツを一枚重ねてみてください。ブレスエアーが湿気を逃がし、上の層が熱を蓄える「ハイブリッド構造」を作ることで、ムレずに温かい最高の睡眠環境が完成します。

賢い投資で手に入れる

毎朝の「快眠コンディション」

1万円台という手頃な価格でありながら、新幹線にも採用されるほどの耐久性と機能を備えたブレスエアーは、非常にコストパフォーマンスの高い投資です。

高価なマットレスを買い替える前に、まずはこの「次世代素材」をプラスすることで、自分の体が求める理想のサポート力を手軽に手に入れることができます。賢い寝具選びこそが、あなたの人生の質を底上げする一番の近道です。

