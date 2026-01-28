「格好良過ぎん！？」引退から8年…34歳の元フィギュア女子が“華麗な舞い”を披露「表現力がさすがすぎる」

現役時代の高橋成美さん。引退後も華麗な滑りを披露した(C)Getty Images

2012年のフィギュアスケート世界選手権ペアで銅メダルに輝いた高橋成美さんが自身のXを更新し、氷上で華麗に舞う姿を披露。大きな反響が寄せられている。

【動画】「プロすぎる笑笑」元フィギュア女子・高橋成美さんの華麗な滑りをチェック

18年に現役引退してから8年が経ち、現在34歳となった高橋さんは、5人組ボーカルダンスユニット「M!LK」の楽曲『好きすぎて滅！』に合わせて華麗な滑りを披露。「スケート好きすぎて滅 昨日は贅沢に屋外リンク貸し切って遊びました」と投稿した。

ファンからは「可愛いー 上手いー」「プロすぎる笑笑」「カッコイイ、そしてかわいいー」「格好良過ぎん！？」「表現力がさすがすぎる」「やっぱり氷の上が1番しっくりくるな」と、驚きや称賛の声が多く届けられた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]