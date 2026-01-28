旅の思い出は、思わぬ出会いから生まれることも。

【プレイリスト】音声で聞く体験談

普通列車の車内、知らないもの同士の何気ない会話が心に残り続けることに。

＜Mapleさん（東京都・20代男性）からのおたより＞

私は中学生の頃から旅が好きで、よく旅行に行っていました。

この日も春休みを使って、一人で普通列車に乗って名古屋に向かっていました。

席に座っていると60〜70代の夫婦に「ここ、いいですか」と聞かれ、一緒に座りました。

その後、私はその夫婦に声をかけられました。

二人も旅が好きで、これから京都に行くとのこと。

気がつくと、夫婦が降りる駅まで話していました。

下車する駅に着くと、「楽しかったよ」と二人からお菓子をもらいました。

私がお礼を言うと、「good luck」と言ってすっと降りて行きました。

私はあの夫婦と話せたことが、今までの旅の中でも一番の思い出です。



