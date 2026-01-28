MLBネットワークが27日、2025年のベストゲームTOP10を発表しました。

第10位には日本時間9月7日に行われたドジャース対オリオールズの1戦です。山本由伸投手が先発としてマウンドに上がり、序盤からオリオールズ打線に付け入る隙を与えません。3回を除く全てのイニングを3者凡退に封じる圧巻の投球を披露しました。しかし、9回テンポよく2アウト奪った、続く打者で94.7マイル(約152キロ)のカットボールをライトに運ばれ、ソロ本塁打を被弾。ノーヒットノーランまでわずか1人のところで逃しました。

第3位は日本時間10月11日行われたマリナーズ対タイガースのア・リーグ地区シリーズ第5戦。延長15回に及ぶ長期戦は満塁の好機からマリナーズの4番のホルヘ・ポランコ選手がライトへのサヨナラタイムリーを放ち、劇的勝利。4時間58分の歴史的死闘を制して、イチロー氏や佐々木主浩氏が所属した2001年以来、24年ぶりのリーグ優勝決定シリーズ進出を決めました。

第2位はこれよりも長い死闘が繰り広げられた一戦です。日本時間10月28日に行われたワールドシリーズ第3戦のドジャース対ブルージェイズの戦いです。序盤は大谷翔平選手らの強打者によるホームラン合戦が行われていましたが、後半に進むにつれ、激しい投手戦へと姿を変えました。8回には守護神として急成長する佐々木朗希投手を投入。1アウト1・2塁とピンチの場面で登板すると2つのアウトでしっかり締め、回またぎの9回も味方の好プレーが飛び出し、ワールドシリーズ初出場は1回2/3を投げ無失点の好投となりました。

それでも勝負は決さず延長戦へ。昨季で引退したクレイトン・カーショー投手などドジャースは余す限りの投手を投入。ブルペンには2日前に9回105球を投げ完投した山本投手が入るほどでした。ドジャースは10投手、ブルージェイズは9投手と計19投手を投入した延長18回、フレディ・フリーマン選手が特大弾をセンタースタンドへ着弾させ、6時間を超える熱戦はドジャースが勝利しました。

そして第1位は同じくワールドシリーズからドジャースが世界一を達成した第7戦です。勝った方がワールドチャンピオンとなる大一番の最終戦。先発の大谷選手が3ランを浴びますが、9回表の攻撃、1アウトから打席を迎えたミゲル・ロハス選手がレフトスタンドに運ぶ同点ソロホームランでピンチを脱すると、中0日でマウンドにあがった山本投手は、9回のピンチを無失点に抑えます。そして延長11回にウィル・スミス選手が勝ち越しホームランで逆転。そのウラ山本投手は1アウト1・3塁のピンチを背負いましたが、併殺で熱戦に決着。“鬼の連投”でチームの連覇に貢献し、日本人2人目となるワールドシリーズMVPに輝きました。