「生きづらさ」の正体はこれだった…発達障害の人を縛っている「昭和の呪い」とは何なのか

前回は、「経済的支援制度を使っている人ほど、発達障害があっても安定している」という話で終わったが、いまだ「不安定な」状態にある人も多いのが現実だ。そのような安定していない人に、石橋氏は自助会でどのように接しているのか【第5回】

【対談者プロフィール】

●青木聖久（あおき・きよひさ）

日本福祉大学教授、精神保健福祉士。ソーシャルワーカーとして精神科病院や小規模作業所（現・地域活動支援センター）で支援にあたった経験もある。『発達障害・精神疾患がある子とその家族が もらえるお金・減らせる支出』（講談社）など著書多数。

●石橋尋志（いしばし・ひろし）

27歳の時にADHDの診断を受け、大阪府堺市で発達障害者のための自助グループ「さかいハッタツ友の会」を設立し国内でも最大規模のグループに成長させる。企業に勤めながら全国に自助グループを広める活動をしている。

運営ブログ→https://sakai-dd.hatenablog.com/entry/2025/11/25/123459

〈ああ、呪われてんなあ〉

【青木】

察するに、自助会に吐露しには来るんだけど、「俺は制度なんかいらない！」と支援に頼ろうとしない人ほど、（ちょっと語弊があるかもしれませんが）ややギスギス感がある、「もうちょっと楽に生きたらいいのにな」と石橋さんが感じてしまう……そんな印象を受けるのではありませんか。

【石橋】

そうです。かなり無理してる感じがありますね。余裕がないというか……。ですので、悪く言うつもりはないのですが、思考も硬直化している印象を受けてしまいます。

【青木】

なるほど。もっと自分で自分を許すというか、自分の「生きづらさ」を他者に伝えることも許し、人との違いも許して「委ねる」というか、それができたらこの人も、もうちょっとゆるやかに生きられるのになあ……と、見ていてそう感じる方が自助グループのなかにはおられる、と。石橋さんはそう思っておられるのですね。

【石橋】

非常にそう思いますね。僕らは「障害受容」と呼んでいるのですが、自分の障害を受け入れたら、人はけっこう制度を使う気になってくれるんです。ところが、受け入れてない状態でおすすめしても「私は対象じゃない」とか、もしくは「使いたくない」とか、そういう抵抗にあうことは多いですよ。

【青木】

今のお話を聞くと、対象じゃないという方、抵抗する方は、どこかで世間体を気にしたり、他者と比べたりしてしまう、そんなところがあるのかもしれませんね。本人には“気にしている”“比べている”という意識はないかもしれませんが、ともかくそういった呪縛から逃れられない状態でいると、なかなか社会に委ねて支援を活用する方向には進んでいかない。そういうことなのでしょうか。

【石橋】

そうですね。ちょうど青木先生が今、「呪縛」という言葉を使いましたが、僕らはその呪縛を「昭和の呪い」と呼んでます。〈頑張ったら報われる。報われないやつは頑張ってない〉みたいな、今となっては単純すぎる高度経済成長期の価値観に、いまだにとらわれている人が多い。大人も子どもも、健常者も、いわゆる発達障害者もね。自助グループ活動を長く続けていると、そういうのがすごく見えます。ヒドイ言い方になりますが、〈ああ、呪われてんなあ〉と思ってしまう。

結局のところ原因は「昭和の呪い」にある

【青木】

石橋さんが今言われた、その「頑張る」というのは、結局のところ会社が求めている（あるいは社会が求めている）他者の平均値、基準値みたいなものに、どうにかして沿おうとする姿勢のことですね。無理しても沿っていく“頑張り”、それが社会的に評価されるんだろうという、そういう暗黙の前提のもと成立する“頑張り”でしょう。

【石橋】

そうです。いわゆる“企業戦士”になれるか／なれないか。そういうところに縛られてるなと思います。

【青木】

そうですよね、縛られていると思いますよね。でも私たちには、もうひとつの基準値がある。（たとえば）「人としてどれだけ素敵か」とか、「どれだけ素直か」「どれだけ他者から話しかけられやすい雰囲気があるか」ということですが、これらは実は、別の基準ですよね。

【石橋】

そうですね。

【青木】

たとえば、〈あの人とはプライベートでも、定年退職したあとでも、しゃべりたいなあ〉とか、〈つながっていたいなあ〉と思ってもらえるというのは、いまの社会の価値基準とは別の基準において素敵なことなんだけれども、当事者であっても、なかなかそのことは気づけない。

【石橋】

仰る通りです。

【青木】

そういう、社会の基準には当てはまりにくい、気づかれにくい「素敵なこと」について話すのは、ともすれば哲学的なことに近い話にもなると思います。石橋さんは、自助グループではそんな「哲学的な」お話もなさるのですか。

【石橋】

いやあ、もうほとんどその話ですよ。自助グループ内では、家族がどうとか、会社がうまくいかんとか、恋人が……とか、いろんな話が出ます。でも結局は、突き詰めていくと根底にある昭和の呪いをいかに自分が解くか、みたいなところに集約されるので。毎回その話をしてる感じです。

【青木】

ということはやっぱり、「我が人生いかにあるべきか」とか、「人として何が幸せか」とか、そういったところに行き着くわけですね。

【石橋】

行き着きます。ところが、ストレートにそこへ帰着させると拒否反応が出るので、

「どうなの？ もしかして、こうですか？ どうしてそう思うの？ ああ、そう思ったんだね。それでどうなの？」

といったような感じで、あっちへ行ったりこっちへ戻ったりしながら話をしていきます。

ぐるぐる回りながら少しずつのぼっていく螺旋階段のように、ちょっとずつ上がっていく。そうすると参加者の気持ちが少しずつ解き放たれていくのですが、その過程を見るのが自助グループを長年にわたり主催する醍醐味です。1ヵ月で大きく変わる人もいれば、気づくのに8年かかった人もいますよ。

【青木】

今までずーっと積み上げてきた価値観を変えるのは、勇気のいることですから、だから時間がかかる、そういうことですよね。

【石橋】

はい。なかなか簡単にはいきません。理屈ではわかっていても、人間は機械じゃありませんから。「ほれ、変えろ」と言われても、スマホから不要なアプリを消すみたいにアンインストールできるわけじゃない。だから、変化を待つことも自助会の主催者とかピアサポートやってる人間の役割かなあと思います。

僕らはお金もらってやってないし、期限もないから、ナンボでも待てますよ。「あなたは別に変わらなくてもいいですよ。なぜなら私たちは困ってないから」という、余裕あるスタンスで臨めるので、毎回おんなじ話をされても「そうですか」と言える。たとえば、

石橋「また先月と同じこと言うてますねえ。言うてる自分をどう思いますか」

参加者「いや……、かっこ悪いです」

石橋「そうですか」

参加者「でも、やっぱり全く同じ話してしまうんですよね」

石橋「しておられますね」

参加者「なんででしょう？」

石橋「なんででしょうね」

というふうに考えてもらう、そんな会に僕はしていますね。

