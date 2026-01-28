北朝鮮による拉致被害者・横田めぐみさんの母・早紀江さんは、2026年2月4日に90歳になる。誕生日を前に記者団の取材に応じ、27日に公示された衆議院選挙について、「拉致問題を“第一に取り組まないといけない問題”と何代もの首相が言っていながら口に出されない。何も聞こえてこない」などと話した。そして、日本政府へ「命がけで頑張っていただきたい」と強く訴えた。

以下、会見の主なやりとり。

――90歳を迎えるにあたり、今の気持ちは？

本当に、こんなに長い時間解決できないで（拉致された）子どもたちの様子もまったくわからないで過ごしているという、日本の国の姿が非常に悲しいという思いです。

どうすれば少しでも、（解決に向けて）北朝鮮が動くのか、政府の方々がどういう思いでこの問題を毎日お考えになっているのかが、わかりません。

年齢については、いつかは来るということだと思いますが、不思議な人生、考えたこともなかったような人生だなと思いながらいます。

本当に長い年月、倒れることなくみなさんと一緒に頑張ってこられたのはありがたいことだと思いますが、肝心なことがさっぱり見えないし、日がたつにつれて向こう（被害者）も老いていきますから、どのくらいの方が元気でいらっしゃるのかとか、いろんなことに思いを巡らせるばかりの人生になってしまいましたが、人間として当然のことを言い続けてくださってる多くの方々の中で、ここまでたどり着いたなという考えです。

――27日に衆議院選挙が公示されました。選挙戦の中で、拉致問題についてどう議論してほしいか、また選挙への思いは？

拉致問題について、“第一に取り組まないといけない問題”とずっと何代もの首相が言っていながら、今のような大切な時に、拉致問題を第一にとか、日本にとって拉致問題が大事なことなんだとかが口に出されないですよね。何も聞こえてこないというか。

高市首相が就任後、拉致問題についてはっきりおっしゃったのにはびっくりしました。だから非常に期待していましたが、またこのように、急に解散になって、何で今ごろ解散なさるのかなと、心配でハラハラしながらみています。

ただ、その気持ちを、政治家の方々みんなが持たないといけないことだと思います。日本を守る、国民を守ると言って国会議員になった方々なのだから。

拉致問題は、日本が必ず解決しなければいけない問題だということです。政治家がいるんですから。そのための政治家があれだけの立候補しているのだから。最初に生命を取り返さないといけないんです。こんな理不尽なことをされていて、国家が国家から連れていったということでしょ。考えられない問題が起きているんですよね。

今、息子たち（めぐみさんの弟・拓也さん、哲也さん）が全国の学校で、子供たちにちゃんと拉致問題を知ってもらいたいと、一生懸命講演活動をしている。（忙しすぎて）倒れてしまうのではないかと私は心配している。そんなに頑張らなくていいよと言うんですが、息子たちは「（頑張らなければ、拉致問題に対して世論が）静かになってしまって、ああそんなことがあったんだねという感じになっていくんだよ」と言うんですね。

日本という国がどんなふうに見られて、北朝鮮が日本をどう見ているのか。何もできない国だと思っていると思うんです。何も言ってこないし、何もできない国だと。（日本で拉致解決を訴えていた）あの人やあの人が亡くなって、そしたらもう“誰も何も言わなくなるだろう”くらいに見ていると思うんです。そういう国で本当にいいのかと力の限り言いたいです。

――90歳という年齢について、どう感じている？

信じられないですよね。まだそんな気にはなっていないけど、勝手に年は来るんです。

節目というか、これで終わりかなっていう思いは心配ですね。体力がだんだんと。

いまのところは自分で曲がりなりにも動けているのでありがたいんですけど、だんだん弱ってくると、いらっしゃらなくなった方々と同じように消えていくと思いますので。

それよりも、めぐみでいえば（拉致当時）13歳だったのが61歳になってるわけでしょ。どんなふうになっているのか、想像できないです。あんな国だから、どんなふうに暮らしているのか、食べるものも与えられているのか考え出したら落ち込むだけなので、あまりそういうことは考えないように、一生懸命祈る毎日です。

政府には、難しいと思いますけれど本当に命がけで頑張っていただきたいと願っています。

――有本恵子さんの父・明弘さんが亡くなり、未帰国の拉致被害者の親世代は早紀江さんのみに。時間がないという思いは？

気をつけてちょっとでも長生きしないといけないと思っています。

時間がなくなっているのはしょうがないこと。やってくれないんだから。40年かかっても、動いていかない。何でなのかと言いたいのは、私たちの方です。政府に聞きたい、何してるんですかって。みんなで日本中が力をあわせて、被害に遭っている方々を取り返す、日本にかえしてもらうというのが解決なので、それだけを思っています。