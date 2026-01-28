衆院選が27日公示され、熊本県内4選挙区には1〜3区が各3人、4区は5人の計14人が立候補した。4区とも自民前職に新人（9人）、元職（1人）が挑む構図となった。衆院解散からわずか4日目の公示、投開票日まで16日という超短期決戦で、消費税減税や物価高対策、高市政権への信任などの他、長射程ミサイルの配備や渋滞対策といった県内の課題も争点に論戦がスタートした。

熊本2区は、共産新人の益田牧子氏（75）、自民前職の西野太亮氏（47）、参政新人の前田智徳氏（47）が立候補し、前回衆院選と同じ3党の候補者による戦いとなった。

熊本市議を7期務めた共産新人の益田氏は、熊本市南区の刈草中央公園で出発式をし、今回の解散総選挙を「高市首相の、高市首相による、高市首相のための政治。国民不在の選挙だ」と批判。消費税減税について「大企業や大資本家に本来の税金を納めさせれば、（それを財源に）すぐにでも実現できる」と主張した。応援に駆けつけた軍拡反対の市民団体を前に「市民病院の隣の陸上自衛隊健軍駐屯地に、長射程ミサイルの配備が着々と進もうとしている。次の世代のため、戦争国家への道を許してはいけない」と訴えた。

3期目を目指す自民前職の西野氏は、同市南区のアクアドームくまもと前で出陣式をし「経済対策、物価高対策をしっかりやり、同時に金利や為替も見てバランスを取りながら進めるのは自民党政権、高市政権しかない。日本経済を牽引（けんいん）する成長産業もつくっていきたい」と強調。地域課題では「有明海沿岸道路や熊本西環状道路、熊本港の耐震岸壁工事などのインフラ整備を有機的に結び付け、地域の潜在力を大きく引き出していくことが私の使命。基幹産業の農林水産業の発展にもライフワークとして取り組みたい」と語った。

参政新人の前田氏は、同市中央区の護国神社で出陣式をした後、同市西区と玉名、荒尾両市で街頭演説し「賃金を上げ、手取りを増やすには、賃金を払う企業、特に中小企業が体力をつけなければならない。そのためには、企業が赤字でも必ず納めなければならない制度設計になっている消費税の減税が、効果が大きい」と訴えた。農林水産業にも言及。「不作のときに一定の所得を補償し、公務員に準じるような待遇にすることで、絶対に衰退してはならない国の基盤となる産業としてしっかり支えたい」と述べた。

□ □

1区には、参政新人の山口誠太郎氏（36）▽自民前職の木原稔氏（56）▽中道新人の鎌田聡氏（61）。3区には、自民前職の坂本哲志氏（75）▽社民新人の橋村りか氏（53）▽参政新人の霍田和佳氏（39）。4区には、国民新人の上田至氏（49）▽維新元職の矢上雅義氏（65）▽参政新人の植田貴俊氏（41）▽共産新人の本村久美子氏（68）▽自民前職の金子恭之氏（64）−が立候補した。（宮上良二、藤崎真二）