衆院選が公示された27日、大分県内では3選挙区に計12人が立候補し、12日間の選挙戦が始まった。高市早苗政権への評価や、自民と維新による連立の枠組み、物価高対策や消費減税などが論戦の軸になりそうだ。投開票は2月8日。日田市や玖珠郡を含む大分2区は、自民前職と中道前職の2氏による一騎打ちとなり、それぞれが第一声を上げて有権者に支持を訴えた。

大分2区で立候補した自民前職の広瀬建氏（52）は、佐伯市内の駐車場で出発激励会を開いた。後援会の十時康裕会長や広瀬氏の父親で前知事の勝貞氏、地元の商工団体幹部や自民県議らが出席した。

広瀬氏は「今回は立民と公明が一緒になってつくった中道というグループと、自民の一騎打ちだ。選挙戦は、高市首相の方針を是とするか、そうじゃないのか。そこに大きな柱があると思う」と力説。首相が掲げる「強い経済」にも触れ、「私も本当にそう思う。これから党が、政府が一丸となり、後押しして産業力を育て、それが大きな地方創生につながる」と訴えた。

その後、広瀬氏は津久見市や日田市などを回った。

中道前職の吉川元氏（59）は、臼杵市の公園で出陣式。立民県連代表の吉田忠智参院議員や公明県本部幹事長の吉村哲彦県議、臼杵、佐伯、竹田各市の公明市議3人、労組関係者らが参加した。

吉川氏は「全く国民のことを考えていない党利党略だけの総選挙となった。高市政権内には核保有を訴える人もいる。戦後守られてきた大切な価値観を守らなければならない」と強調。「公明、立民、社民などを含め、同じ方向を向く仲間を結集させ、恐ろしい波をはね返していきたい。新しい中道という政治の塊で、生活者の政治をつくり出したい」と呼びかけた。

その後、吉川氏は主に同市と津久見市を回った。

□ □

大分1区は国民新人の堤淳太氏（47）▽自民新人の衛藤博昭氏（46）▽参政新人の野中しんすけ氏（39）▽無所属前職の吉良州司氏（67）▽共産新人の山下魁氏（49）−の5氏が立候補した。

大分3区は参政新人の野中貴恵氏（41）▽自民前職の岩屋毅氏（68）▽中道新人の小林華弥子氏（58）▽無所属新人の平野雨龍氏（32）▽保守新人の岩永京子氏（64）−の5氏が立候補した。（稲葉光昭、床波昌雄、中野剛史）