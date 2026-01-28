衆院選が公示された27日、長崎県内の3小選挙区に前職4人と新人6人の計10人が立候補した。自民党は全区に擁立。対する野党は新党「中道改革連合」が2、3区、国民民主党は1区と候補をすみ分けた。日本維新の会と共産党は1区、参政党も1、2区にそれぞれ候補を立てた。物価高対策は、人口減少への対応は、安全保障の在り方は−。2月8日の投開票まで12日間の論戦がスタートした。

■1区

共産新人の内田隆英氏は、長崎市中心街で第一声。「国民の苦労を顧みていない」と高市政権の早期解散を批判した。「暮らし最優先の当たり前の政治を」と消費税減税などを訴え、市南部の伊王島を巡った。

「長崎のため、日本人のために頑張る」。参政新人の松石宗平氏は同市の魚の町公園でこう力を込めた。減税や財政拡大、訪日客に頼らない観光産業の推進などを掲げ、「党の支援団体は国民だ」と呼びかけた。

自民新人の浅田真澄美氏は同市江戸町の公園で出陣式。自民の参院議員や県議らを前に、県議を5期務めた経験に触れつつ「経済を回し、稼げる街にしていく。長崎を変える責任は私にある」と声を張った。

維新新人の山田博司氏は同市の長崎港そばの広場で「政党で選ぶのではなく、候補者の政策やどれだけの情熱があるかが大切だ。私には情熱がある」と声をからした。出陣式後はJR長崎駅前で演説を行った。

「国民のための政治を前に進める。現実的な政策を掲げて実現できる」。国民前職の西岡秀子氏は、同市元船町の広場で党の実績をアピール。支援する立憲民主党や社民党の県連関係者もマイクを握った。

■2区

中道前職の山田勝彦氏は諫早市高城町の諫早公園で第一声。支援を受ける労働組合や公明党の県本部関係者らを前に「裏金問題にけじめをつける、自民党とカネに決着をつける闘いだ」と声を張り上げた。

「所得を上げ食料生産を上げ、安全保障面でも、しっかりと政策を行っていかねばならない」。参政新人の高木聡子氏は正午過ぎ、JR大村駅前で訴えかけた。道行く人からは「頑張れ」との声が上がった。

自民前職の加藤竜祥氏は、諫早市永昌町の事務所で出陣式に臨んだ。地元首長や農協関係者らを前に「一番訴えたいのは『危機管理投資』の重要性だ。中長期的な視点で備える政治が求められる」と力を込めた。

■3区

自民前職金子容三氏は各地で出陣式を開いた。佐世保市の式では、駆け付けた国会議員や県議の名を口にして謝意を伝え、「衆院は常在戦場。勝ち抜く準備はしてきた」と言葉に力を込めた。

中道新人の田崎耕太氏は同市の公園で「長崎を、この先へ」と第一声。急な選挙で集まれたのは支援政党関係者ら二十数人。公明の県本部幹部は「選挙区は田崎、比例区は中道」と声を張った。