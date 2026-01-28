福岡県新宮町の住民参加型ミュージカル「龍王との誓い〜相島積石塚群の謎〜2026」の稽古が、2月15日の公演に向けて大詰めを迎えている。年明けから本番の衣装で通し稽古に入り、歌やダンスを交えた演技に磨きをかけている。

公益財団法人「新宮町文化振興財団」の主催。8回目の今年は、水の神として地球を見守る龍王や古墳時代に築かれた相島積石塚群（国史跡）の謎を巡り、古里の歴史と文化を調べる住民たちが時空を超えて活躍する創作劇（2幕、約2時間）。脚本・演出は劇団ドリームカンパニー（福岡市東区）が手がけている。

町民を中心に小学4年から70歳代までの男女33人がオーディションで配役を決め、昨年9月に稽古を始めた。龍王を継ぐ青年を演じる高校3年の古賀瑞咲（みずき）さん（17）は小学5年から参加し、今回が2度目の主役。「みんなで舞台を作りあげるのが楽しい。夢とロマンがある物語を多くの方に観劇してほしい」と話す。

開演は午後2時。料金は一般1500円、高校生以下500円（3歳以下は膝上での鑑賞無料）。問い合わせは、そぴあしんぐう＝092（962）5555。

（真弓一夫）