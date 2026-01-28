第51回衆院選は27日に公示された。佐賀1区は減税日本・ゆうこく連合の前職、参政党の新人、自民党の前職が立候補。2区は過去4回激突した自民、中道改革連合前職の一騎打ちとなった。この日は県内各地でそれぞれが第一声を上げ、12日間の選挙戦がスタートした。高市早苗首相が、前回衆院選からわずか1年3カ月という異例のタイミングで「首相としての進退を懸ける」として踏み切った解散。直近で立ち上がった新党を含め、私たちの未来をどこに託すのか、見極める政権選択選挙が始まった。

■1区

ゆうこく連合前職の原口一博氏は、佐賀市内のホテルで出発式。県内外から集まった支持者に「新しい政党『ゆうこく連合』を率いて佐賀に帰ってきた」と力を込めた。新党発足の経緯を説明した上で「日本を取り戻そう」と呼びかけると、拍手が湧き起こった。

消費税は「廃止一択。食品だけでは意味が無い」と力説。新型コロナウイルスワクチンの健康被害も主張し「われわれの命と健康を守らせてください」と訴えた。スローガン「日本独立、日本再興、日本救世」を繰り返し、インターネット上での拡散を求めた。

参政新人の重松貴美氏は佐賀市の県護国神社で出陣式を開いた。第一声では政治刷新の必要性に触れ「私は新人で、しがらみも古い政治の常識もなく、業界団体、組合組織、宗教団体からの支援も受けない」と強調。「だからこそ皆さんの生活、子どもたちの未来に寄り添い、政策を真っ正面から訴えることができる」と主張した。

消費税減税と積極財政、外国人対策、少子化対策の公約に言及し、「0〜15歳の子ども1人当たり、毎月10万円の教育給付金を支給したい」と訴え、支持者と共に気勢を上げた。

自民前職の岩田和親氏は、佐賀市のホテルで第一声を上げた。経済財政などを担当する内閣府副大臣を務め、日本経済の先行きに関し「中央の期待感と佐賀の現場の声とはギャップがある」と指摘。物価高で苦しむ中小企業経営者らを念頭に「不安や苦しみに政治の責任として、きちんと手当てをしていく」と述べた。

「私の使命は、強い経済を佐賀で実現していくこと」と述べ、農業政策やインフラ整備にも意欲を見せた。「この佐賀で一番地元を回り、声を聞いてきたのが誰なのか。選んでいただきたい」と訴えた。（松本紗菜子、前田絵、田中早紀）

■2区

自民前職の古川康氏は唐津市の唐津神社で出陣式を開いた。推薦を受ける県農政協議会の関係者らを前にマイクを握り、「地域に希望と活力を生む政治のために、何としても勝ち抜かねばならない」と声を張り上げた。

自民総裁として高市氏からの電報が紹介された後、古川氏は「わずか3カ月の間に多くのことを成し遂げている高市総理を私は支持する」と強調した。「責任ある積極財政や腹の据わった外交・防衛策など、国民の皆さんがどう考えているのかを決めていただくのが今回の選挙だ」と訴えた。

中道前職の大串博志氏は支援を受ける県議の事務所（多久市）で第一声。支持者や共闘する公明の県本部幹部や地方議員らに「金、しがらみ、癒着で動く政治から、一人一人の声で動く、当たり前の生活者ファースト、中道の政治に変えていこう」と呼びかけた。

第一声では高市首相が解散に踏み切ったことについても触れ「物価高対策、経済を後回しにした自己都合解散だ」と指摘。自民が派閥裏金事件に関係した候補を公認、比例への重複立候補したことにも言及し「いまだに反省の『は』の字もない」と批判した。（向井大豪、才木希）