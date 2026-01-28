きのう公示された衆院選の重要な論点は消費税の減税だ。ほとんどの与野党が公約し、長引く物価高に苦しむ国民へのアピールを競い合っている。

減税すれば家計の負担は減る。同時に、私たちの暮らしに欠かせない社会保障の財源に大きな穴があく。それを補う確かな方策を各党は示していない。

国民受けする大盤振る舞いだけでは無責任だ。代わりの財源が曖昧なようでは、かえって国民の負担を増やすことになる。

■財源は確保できるか

消費税は年金、医療、介護、子ども・子育て支援に使われる。2025年度の税収見込み約25兆円のうち、約6割が国、残りが自治体に配分される。地方にとっても貴重な財源である。

自民党と日本維新の会は食料品の税率を2年に限りゼロにする方針で、中道改革連合は恒久的な食料品の税率ゼロを訴える。

国民民主党は品目にかかわらず一律5％にする。共産党は段階的に税率ゼロに引き下げ、参政党やれいわ新選組は廃止を目指す。

仮に食料品の税率をゼロにすると、年間約5兆円の減収になる。公共事業の予算規模に近い。

代わりの財源は各党そろって心もとない。

高市早苗首相が挙げたのは税の優遇措置（租税特別措置）や補助金の見直しだ。最近も同じ手法でガソリン税の暫定税率廃止や高校授業料無償化の財源を探ったが、必要な額に届いていない。

中道は政府系ファンドの運用益や基金の取り崩しを想定する。運用益は金融市場に左右され、安定性に疑問符が付く。

社会保障に消費税を充てるのは安定した財源であるからだ。財源が不足すれば、国民への給付削減が避けられない。

そもそも減税の政策効果は限られる。大和総研の試算によると、食料品の消費税をゼロにした場合に押し上げられる個人消費は5千億円程度だ。減収額との差は歴然としている。

消費額が多い富裕層ほど、減税の恩恵が大きくなる点も問題だ。物価高騰の負担が重い低所得者に手厚い支援をするのが、真の物価高対策ではないのか。

消費税減税は過去、野党が主張していた。自民が公約したのは初めてだ。消費税減税が持論だった高市氏も首相就任後は、物価高対策として「即効性がない」と慎重な考えを示していた。

選挙直前の方針転換は野党との争点をつぶす戦略とみられる。首相は過去の発言との整合性を説明する必要がある。

■物価高助長の懸念も

このような減税策では、財政悪化への懸念が強まるばかりだ。金融市場では円や国債が売られ、円安と長期金利の上昇が進む。

今月、長期金利の指標となる新発10年物国債の利率は一時2・3％台となり、27年ぶりの水準に達した。高市政権発足時は1・6％台だった。急激な上昇は、日本財政に対する信認が低下していることの表れだろう。

円安は輸入物価を押し上げ、物価高を助長する。長期金利の上昇はローンや企業融資の利率に影響し、負担増加につながる。

こぞって公約した減税が、結果的に物価高対策に逆行する現状を各党は直視すべきだ。

日本の国債残高は先進国で最悪である。国債の金利が上がると利払い費が増え、財政運営をさらに圧迫する悪循環に陥る。そのつけは現役世代や次代の国民が払わなければならない。

政府はこれまでも物価高対策に巨額の予算を費やしてきた。25年度は大型の補正予算の財源として国債を追加発行した結果、財政の健全性を示す基礎的財政収支（プライマリーバランス）は赤字幅が7兆円に拡大する見通しだ。

膨大な借金を度外視した政策は見直すべきだ。各党は金融政策や賃上げを含む総合的な物価高対策を提起するとともに、財政健全化の道程を明示してもらいたい。