¡ÚÃæÆü¡Û¥É¥é£±ÃæÀ¾À»µ±¤ò°é¤Æ¤¿Ä¶ÃçÎÉ¤·²ÈÂ²¡Ö²ÈÂ²£Ì£É£Î£Å¤ÏËèÆü²¿É´·ï¤ÈÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÃæÆüÅê¼ê¿Ø¤Î¿·¤¿¤ÊÃì¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÎÃæÀ¾À»µ±Åê¼ê¡Ê£²£²¡áÀÄ»³³Ø±¡Âç¡Ë¤À¡£¥É¥é¥´¥ó¥º±þ±çÂç»È¤Ç¤¢¤ë£Ó£Ë£Å£´£¸¡¦·§ºêÀ²¹á¤¬¹â¹»¡ÊÃÒÊÛÏÂ²Î»³¡Ë¡¢Âç³Ø¤òÆüËÜ°ì¤ËÆ³¤¤¤¿±¦ÏÓ¤òÄ¾·â¡£Ì¤Íè¤Î¥¨¡¼¥¹¸õÊä¤¬¸ì¤Ã¤¿Ç®¤¤»×¤¤¤òÁ°¸åÊÔ¤Î£²²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£Âè£±²ó¤Ç¤ÏÃæÀ¾¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Î¸»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÈÂ²¤Îå«¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡ÚÃæÀ¾À»µ±¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë¡Û
¡¡·§ºê¡¡ÆþÃÄÁ°¤Ï¥É¥é¥´¥ó¥º¤Ë¤É¤ó¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡¡ÃæÀ¾¡¡ËÍ¼«¿È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¥×¥íÌîµå¤ò¸«¤ë¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Þ¤ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÊÆþÃÄ¤¬¡Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤¬Ç®¤¤¡¢±þ±çÃÄ¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÇ®¤¬¤¹¤´¤¤¡¢´ÑµÒÆ°°÷¿ô¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬£±ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿ÉôÊ¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬Åê¤²¤ë»þ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·§ºê¡¡ÃæÀ¾Åê¼ê¤Ï¹â¹»¡ÊÃÒÊÛÏÂ²Î»³¡Ë¤Ç¤âÂç³Ø¡ÊÀÄ»³³Ø±¡Âç¡Ë¤Ç¤âÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾¡Éé¶¯¤µ¤È¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¼«Ê¬¤Ç¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡ÃæÀ¾¡¡ÊÌ¤Ë¼«³Ð¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âç¤¤ÊÉñÂæ¤Ë¤Ï¶¯¤¤¤È¤³¤í¡¢¤¤¤¤±¿¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·§ºê¡¡¥á¥ó¥¿¥ë¤Ï¼«Ê¬¤ÇÃÃ¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡ÃæÀ¾¡¡¥á¥ó¥¿¥ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¶¯¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£»î¹çÁ°Æü¤Ë¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤´ÈÓ¤¬¿©¤Ù¤ì¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¿²¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¤«¡¢Âç³Ø»þÂå¡¢¹â¹»»þÂå¤âÂ¿¡¹¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤¿¤À¼«Ê¬¤Ïà¤³¤Î¾ìÌÌ¤¬Íè¤¿»þ¤Ë¤Ï¤³¤¦¤·¤è¤¦á¤È¤«à¤³¤¦¤¤¤¦¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤è¤¦á¤È¤«¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢»þÂå¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢à¤¢¤Ã¡¢¤³¤Î¾ìÌÌ¤òÁÛÁü¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Êá¤È»×¤¦¤È²¿¤«Íî¤ÁÃå¤±¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·§ºê¡¡¤´¼«¿È¤Î¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡ÃæÀ¾¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉé¤±¤óµ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ìîµå¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Å¨Ì£Êý´Ø·¸¤Ê¤¯Éé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤Ë»î¹ç¤ËÉé¤±¤ë¤ÈÌîµå¤Ï¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢¾¡¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ü¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¾¡¤Á¤Ë¤É¤ì¤À¤±¤É¤óÍß¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤¬¼«Ê¬¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉé¤±¤¿»þ¤Ë¤Ï²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢°¤¤¤È¤³¤í¤â½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤¢Éé¤±¤óµ¤¤Î¶¯¤µ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·§ºê¡¡Éé¤±¤º·ù¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ï¤¤¤Ä¤´¤í¤«¤é²êÀ¸¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡ÃæÀ¾¡¡¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤»þ¤«¤é£´¤Ä¾å¤Î·»¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ÆÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢·»¤ÈÈæ³Ó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê·»¤Ë¤âÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ª·»¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤¾¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤Ë·ë¹½¥à¥«¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤òÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤éÉé¤±¤º·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·§ºê¡¡¤ª·»¤µ¤ó¤¬Ìîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤éÌîµå¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡ÃæÀ¾¡¡¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢·»¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¼«Ê¬¤â¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤«¤éÂ¿Ê¬¡ÊÌîµå¤ò¡Ë»Ï¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·§ºê¡¡²ÈÂ²¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÀ¾¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡·§ºê¡¡¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÎÆÃ½¸¤Ç¸«¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬ÃæÀ¾Åê¼ê¤Î¤´²ÈÂ²¤Ï¤¹¤´¤¯Ãç¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ê£±£°ºÐ²¼¤Î¡ËËå¤µ¤ó¤Ë¤â¤è¤¯Ï¢Íí¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡ÃæÀ¾¡¡Ëå¤Ï¤¢¤Þ¤êÏ¢Íí¤òÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¹Ô»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤ËÏ¢Íí¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ëå¤Ï¡£
¡¡·§ºê¡¡ËÜÅö¤Ë·»Äï¤ß¤Ê¤µ¤óÃç¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ê²ÈÂ²¤Î¡Ë£Ì£É£Î£Å¥°¥ë¡¼¥×¤È¤«¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡ÃæÀ¾¡¡»Ð¡¢·»¡¢Ëå¤Î£´¿Í·»Äï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤á¤Ã¤Á¤ãÃç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡££Ì£É£Î£Å¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¤â¤¦ËèÆü¡¢²¿É´·ï¤ÈÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·§ºê¡¡²¿É´·ï¤Ç¤¹¤«¡ª¡©
¡¡ÃæÀ¾¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢ËÍ¤¬Îý½¬¹Ô¤Ã¤Æ¤ë´Ö¤Ë¥ï¡¼¥Ã¤Æ¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£
¡¡·§ºê¡¡£±£°£°·ï¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤ªÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡ÃæÀ¾¡¡Éã¤«¤é¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÎÏÃ¤ä¡¢·»¤¬²ñ¼Ò¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤«»Ð¤Ï·ëº§¤·¤Æ»Ò¶¡¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç»Ò¶¡¤ÎÆ°²è¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡·§ºê¡¡ËÜÅö¤ËÃçÎÉ¤·¤Ê¤´²ÈÂ²¤Ç¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¤Í¡£¤´²ÈÂ²¤Î±þ±ç¤â¤¹¤´¤¤ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£µ¨¤ÎÌÜÉ¸¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡ÃæÀ¾¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾¡¤Á¤¿¤¤¤Î¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤Æ£±²ó¤Ç¤âÅê¤²¤ëµ¡²ñ¤òÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¾¡¤Äµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢²¿»ö¤Ë¤â¾¡¤Ä¤³¤È¤òº£Ç¯¤Î¼«Ê¬¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£