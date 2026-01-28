¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¶áÆ£·ò²ð¡¡Â¼¾å½¡Î´¤ËÅÁ¤¨¤¿à·É°Õá¡ÄWBCÁ°Äó¤Ç°ÜÀÒ¸ò¾Ä¡Ö¿´¤ÎÄì¤«¤é¤¹¤´¤¤¡×
à£Í£Õ£Ò£Á£Ë£Á£Í£É¤ÎÁªÂòá¤Ï±Æ¶ÁÎÏÀäÂç¤À¤Ã¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬£²£·Æü¤ËÊ¡²¬»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦°ìÃ¥²ó¤ò²Ì¤¿¤·¤¿£²£°£²£³Ç¯¤Î£×£Â£Ã¤ËÂ³¤¡¢£²Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¶áÆ£¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿£²£¹¿Í¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ°²óÂç²ñ¤ò·Ð¸³¤·¤¿Áª¼ê¤¬Â¿¤¤¡£¤³¤Ã¤Á¤Ë¤ÏÀ¤³¦¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤ÎÁª¼ê¤â¤¤¤ë¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤â»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÃæ¿´¤ÏÀ¤³¦ºÇ¶¯¤ÎÆóÅáÎ®¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¤¹¤Ù¤ÆæÆÊ¿Ç¤¤»¤Ç¤¹¡£¡ÊÁ°²óÂç²ñ¤«¤é¡Ë¤³¤Î£³Ç¯¤Ç¤â¤Ã¤È¤¹¤´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Àº¿ÀÅª»ÙÃì¤È¤·¤Æ¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡ÂåÉ½Áª½Ð¤ò¼õ¤±¡¢¶áÆ£¤¬¼«È¯Åª¤ËÍ£°ì¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¤¿Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÂ¼¾å¤È²¬ËÜ¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ë¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë°ÜÀÒ¤·¤ÆÂçÊÑ¤ÊÃæ¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¡£Æü¤Î´Ý¤Ø¤ÎÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì»×¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡¢£³Ç¯Á°¤ÎÀ¤³¦°ìÃ¥¼è¤ÇµîÍè¤·¤¿¡Ö¤â¤¦¡¢¤ª¤Ê¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï´°Á´¤Ë¿á¤Èô¤ó¤À¡£
¡¡Â¼¾å¤Ï£×£Â£Ã½Ð¾ì¤òÁ°Äó¾ò·ï¤Ë£Í£Ì£ÂµåÃÄ¤È¤Î¸ò¾Ä¤ò¿Ê¤á¡¢°ÜÀÒÀè¤ò¹Ê¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡ÖÁ°²ó¤Î¡Ê¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¦µÈÅÄ¡ËÀµ¾°¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ£±Ç¯ÌÜ¤Î¡ËÂçÊÑ¤Ê»þ´ü¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÏËÍ¤â·Ð¸³¤Ê¤¤¤Î¤ÇÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢ÅöÁ³ÂçÊÑ¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤À¤±¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¿´¤ÎÄì¤«¤é¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ê¶áÆ£¡Ë
¡¡¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÁ°¤ÎÂåÉ½³èÆ°¤Ïàµ¾À·á¤âÈ¼¤¦¡£Â¼¾å¤Î¾ì¹ç¡¢ÊÆÄ©Àï£±Ç¯ÌÜ¤ËºÇ¹â¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ì¤Ð¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î£²Ç¯Áí³Û£³£´£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£µ£³²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤òËþÎ»¤·¤¿¸å¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÂç·¿·ÀÌó¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¹¤¬¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â»ø¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤µ¤µ¤²¤ë¿´°Õµ¤¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¶áÆ£¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½Á´ÂÎ¤ËµÚ¤Ü¤¹¹¥±Æ¶Á¤òÆÏ¤±¤¿Â¼¾å¤Ø¤Î·É°Õ¤ò±£¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î·ëÂ«¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£