大泉洋主演「俺たちの箱根駅伝」学生役キャスト第2弾解禁 水沢林太郎・荒木飛羽・齋藤璃佑・浅野竣哉
◆「俺たちの箱根駅伝」学生キャスト第2弾解禁
第2弾として発表されたのは、次世代を担う若手キャスト4人。清和国際大学4年生・松木浩太役には、NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」など話題作に出演し、中京テレビ・日本テレビ系ドラマ「おいしい離婚届けます」では主演を務めるなど、確かな存在感と表現力で注目を集める水沢。目黒教育大学4年生・富岡周人役には、子役時代から“イケメン俳優の幼少期役”で注目され、日本テレビ系ドラマ「あなたの番です」や、Netflixドラマ「First Love 初恋」など数々の話題作で重要な役を演じてきた荒木。
◆大泉洋主演「俺たちの箱根駅伝」
原作の「俺たちの箱根駅伝」は、日本の正月の風物詩となった「箱根駅伝」を、国民的作家・池井戸氏が十余年もの歳月と情熱をかけて執筆した作品。物語は、箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、箱根駅伝の生中継を担う「大日テレビ」というテレビ局の舞台裏という、2つの大きな軸で描かれる。
学生ランナーたちの力走と一瞬にかける情熱、それを余さず捉えようと2日間で14時間以上もの生中継を行うテレビ局。それぞれの現場で、何が起き、誰が決断し、どのようにして「箱根駅伝」は人々の胸を熱く駆け抜けていくのか。学生たちの限界に挑む走りと、それを届けるテレビ中継スタッフたちの闘いが、同時進行で描かれる感動のドラマとなっている。（modelpress編集部）
◆水沢林太郎コメント
【清和国際大学：松木浩太（まつき・こうた）役】
どこか斜に構えたところのある4年生。自分の才能を見出し、経済的に諦めていた進学をサポートしてくれた清和国際大学の監督に強い恩義を感じているが…。
【コメント】
出演が決まった時は、とても嬉しかったです。中学時代に陸上競技をやっていたので、当時、一生懸命取り組んだものに、俳優として作品で参加できるという喜びもありました。練習では、速く走ることよりも、いかに楽な姿勢で長く走ることが大事だと教えていただき、そこを意識して走ることに取り組んでいます。出演者の皆さんとは勿論ですが、スタッフの皆さんからも有難いほどのバックアップをいただいていて、かつてないほどのチームワークができていると思います。
◆荒木飛羽コメント
【目黒教育大学：富岡周人（とみおか・しゅうと）役】
駅伝ランナーだった父への負い目もあり、練習に身が入らない4年生。アウトロー的な雰囲気で、自分から仲間の輪に入っていこうとはしない、ちょっとひねくれた性格。
【コメント】
出演が決まった時は、緊張や不安があると同時に、凄く嬉しい気持ちと楽しみだなという気持ちがありました。走ることに慣れていないので不安もありましたが、本格的な走り込みを始めてみて、駅伝の奥深さと厳しさを体験しています。また、トレーニングでは走るフォームをマンツーマンで見てもらったり食事管理をしてもらったりと、決して1人では走れないということをスタッフの皆さんやメンバーみんなの強い支えを通して感じています。箱根駅伝には、背中を押してくれる、人生を明るくしてくれるものがあると思います。ドラマ「俺たちの箱根駅伝」もそういった作品になると思うので、僕もしっかりと最後まで走り抜きたいと思います。
◆齋藤璃佑コメント
【東洋商科大学：桃山遙（ももやま・はるか）役】
勝気で思ったことを遠慮なく口に出すが、感情を引きずらないさっぱりとした素直な性格。予選会の前にアキレス腱を痛めてしまい不調気味。
【コメント】
個人的に池井戸潤先生の作品が大好きで、いつか出演することをひとつの目標にしていたので、桃山遙役に決まった時はとにかくもう嬉しかったです。ただ本当は走るのは大嫌いで（笑）。トレーニング内容を聞いたときに「ここまでガチでやるのか！」と驚きましたが、作品に懸けるスタッフ皆さんのすごい熱意を感じたので、それに応えられるよう必死に頑張っています。また、原作では詳細が描かれていない分、皆さんなりの「桃山遙」像があると思うので、視聴者の方々に「これが桃山遙です」とはっきり言えるような役作りをしたいと思っています。
◆浅野竣哉コメント
【関東文化大学：内藤星也（ないとう・せいや）役】
箱根駅伝に懸けるチームメートを冷ややかにみている2年生。フルマラソン志望で、世界で戦うために実業団を目指しており、そのためには学生時代に実績をつまねばとオーバートレーニング気味。
【コメント】
出演が決まって純粋に嬉しかったです！また、これだけ多くの同年代の俳優と共演できる機会はあまりないので、期待感いっぱいで楽しみでした。僕は長距離を走るのに苦手意識があって、練習に参加するのも遅かったので「追いつかなきゃ」という焦りがありました。でも練習でバテてくるとみんなが「頑張れ」ってすごく応援してくれて。応援の言葉が持つ力を改めて感じています。練習や食事制限など、それぞれお互いに応援しあってキツイ面を乗り越えて準備してきたので、クランクイン前から絆はしっかりできましたね。
