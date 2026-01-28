【経済指標】
【米国】
＊S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（11月）23:00
結果　1.39%
予想　1.2%　前回　1.32%（1.31%から修正）（前年比)

＊住宅価格指数（11月）23:00
結果　0.6%
予想　0.2%　前回　0.4%（前月比)

＊コンファレンスボード消費者信頼感指数（1月）0:00
結果　84.5
予想　91.0　前回　94.2（89.1から修正）

【発言・ニュース】
＊米５年債入札結果
最高落札利回り　3.823％（WI：3.820％）
応札倍率　　　　2.34倍（前回：2.35倍）