ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
【経済指標】
【米国】
＊S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（11月）23:00
結果 1.39%
予想 1.2% 前回 1.32%（1.31%から修正）（前年比)
＊住宅価格指数（11月）23:00
結果 0.6%
予想 0.2% 前回 0.4%（前月比)
＊コンファレンスボード消費者信頼感指数（1月）0:00
結果 84.5
予想 91.0 前回 94.2（89.1から修正）
【発言・ニュース】
＊米５年債入札結果
最高落札利回り 3.823％（WI：3.820％）
応札倍率 2.34倍（前回：2.35倍）
【米国】
＊S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（11月）23:00
結果 1.39%
予想 1.2% 前回 1.32%（1.31%から修正）（前年比)
＊住宅価格指数（11月）23:00
結果 0.6%
予想 0.2% 前回 0.4%（前月比)
＊コンファレンスボード消費者信頼感指数（1月）0:00
結果 84.5
予想 91.0 前回 94.2（89.1から修正）
【発言・ニュース】
＊米５年債入札結果
最高落札利回り 3.823％（WI：3.820％）
応札倍率 2.34倍（前回：2.35倍）