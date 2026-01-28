同じ早大だが、昼と夜

深夜放送の人気番組だったTBSラジオ「パックインミュージック」（1967〜82年）は数々の人気者を生んだ。故・久米宏さんと故・林美雄さんもそう。2人は67年に同局に入社した同期。親しい友人でもあった。2人の生涯を辿ると、あの時代のスター男性アナの実像が見えてくる。【高堀冬彦/放送コラムニスト、ジャーナリスト】

【写真】若い…黒柳徹子の肩を抱く久米宏さん、「ザ・ベストテン」秘蔵ショット。草野仁、生島ヒロシの姿も

ラジオとテレビで大活躍した久米さんと、ラジオ界のスターだった林さん。2人はともに早大からTBSに入った。だが入社までの経緯は随分違う。

久米さんは東芝の家電開発技術者を父親に持ち、東京都立大学附属高（現都立桜修館中等教育学校）から早大政経学部に進んだ。

久米宏さん

林さんは自営業だった家庭の経済的事情から大学進学をあきらめ、都立第三商業高等学校に進む。

だが、林さんは子供のころから徹底したアナ志望だった。高校時代には放送部部長としてNHK杯全国高校放送コンテストのアナ部門で優勝している。どうしても夢が捨てられなかった。

林さんはアナになる決心をした。大学の入学金は働いて自分で稼ぐことにする。就職先は今も昔も一流の三菱地所。その1年間の給料と賞与を注ぎ込み、第二法学部に入学した。二部にしたのは入学後の学費も自分で稼がなくてはならなかったからだった。

「林が三菱地所にいたなんて、知らなかったなぁ」

2008年にインタビューをした久米さんは繰り返しつぶやいた。不思議そうだった。林さんは02年に他界していた。

ともに熱狂的な広島カープファン。会えば野球談議で盛り上がった。お互いに好きだった麻雀に何度も興じた仲でもあった。久米さんは自分の知らない過去が林さんにあったことが意外だったのだ。

久米さんのインタビューは1時間ほどだったが、半分くらいは林さんの話。友人思いの人だった。広島ファンになったのも林さんの影響だ。

「僕はどこのファンでもなかったんですが、あいつがアナウンス部で贔屓の広島の勝ち負けで大騒ぎしているから、こっちまで広島が気になるようになったんです」（久米さん）

これは補足しなくてはならない。久米さんはシャイだからである。自分がカッコ良く思われてしまう言葉や手柄話は口にしたがらない。

2017年に出した最初で最後の自叙伝『久米宏です。ニュースステーションはザ・ベストテンだった』（世界文化社）には広島ファンになった理由が詳述されている。

林さんがきっかけなのは本当だが、ファンになった当時はセ・リーグのお荷物球団だったことも大きい。市民球団というところにも惹かれた。

「原爆投下から立ち直った広島の町並みも好きだった」（同書）

2006年から14年続いたTBSラジオ「久米宏 ラジオなんですけど（ラジなん）」で久米さんは、「メディアの役割は反権力だと信じている」と口にしていた。テレビ朝日「ニュースステーション」（1985年）を知っている人なら、久米さんが反権力であったことを疑わないだろう。その分、弱者への強い思いを抱いていた。

シャイな2人

林さんもシャイだった。親しい久米さんにすら入社前の個人史を明かさなかった一因だった。

林さんは「パックインミュージック（パック）」時代、スターだった。美声と完璧なアナ技術の持ち主だった。無名時代の荒井（松任谷）由実（72）の作品を売れるまで掛け続け、「この人は天才です」と何度も断じた。こんな人はいない。

佐野元春（69）のことも全くの無名時代からしつこいぐらいに紹介した。デビュー前のタモリ（80）も番組に引っ張り出した。深夜放送をサブカルの解放区にした。

1993年、林さんをインタビューする機会を得た。当時は平日午後のワイド番組「林美雄アフタヌーン 〜オーレ！チンタラ歌謡族」（1993年）を担当していた。インビューは番組の中身を一通り聞いて終わった。

しばらく後、林さんとTBSラジオのスタッフと一緒に酒を飲みに行った。だが、林さんは最初の約1時間、ほとんど話さない。ひたすら飲んでいる。場所は同局に近い東京・赤坂の居酒屋。気まずい時間だった。

そのうち、こちらがかなりラジオを聞いていたと知ると、やっと口を開いてくれた。「どの番組が好きだった？」「どこが良かったんだ」。

ラジオの話で盛り上がった。お開きになると、林さんから「新宿へ行かないか」と声を掛けられた。林さんは邦画界や演劇界にも顔が広かったから、おそらく新宿ゴールデン街だろう。

驚いた。そのころの林さんは大御所だ。アナが親しくもない記者を飲みに誘うなんて考えられない。スタッフが慌てて止めたので異例の2次会は消えたが、打ち解けた途端、親しみやすくなる人だった。

久米さんも林さんも初めて持った番組は「パック」。担当したのは1970年の金曜2部（午前3〜同5時）。久米さんの後任が林さんだ。とはいえ、久米さんは1か月（5回）しかやっていない。社内の健康診断で結核と診断されたためである。

久米さんの「パック」は大人気だった。武器となったのはシモネタである。

「『途中で寝かせてなるものか』と全編シモネタの超エンターテインメント。家族にも親戚にも聞かせられない。いつ上司が止めに入ってもおかしくなかった」（『久米宏です。ニュースステーションは−−』）

意外かも知れないが、久米さんは「ラジなん」でもシモネタを口にしていた。もちろん、ソフトなものである。

久米さんはテレビとラジオのトークを分けていた。特性の違いが分かっていた。だから、どちらでも成功したのだろう。両方で成功したアナは故・土居まさるさん、故・みのもんたさんら僅かだ。

「パック」を病気降板した久米さんは打ちひしがれた。仕事らしい仕事はなかった。だが、ここで大きな出会いが待っていた。相手は故・永六輔さんである。

久米さんは「永さんがいなかったら、今ここにいない」（「ラジなん」2020年6月13日）と言うほど感謝していた。永さんは久米さんを「永六輔の土曜ワイドラジオTOKYO」に招いた。永さんが以前から久米さんに関心を抱いていたからだ。

永さんは久米さんにこんなことを説いた。「番組を送り出す人間は、自分自身の考えや主張をしっかり持って、それを曲げてはならない」。久米さんは永イズムの一部を受け継いだ。

久米さんの歴史的中継

やがて永さんは久米さんに同番組の中継コーナーを持たせた。タイトルは「久米宏のなんでも中継！」。前代未聞の内容で、その後の久米さんのアナ人生を暗示していた。

成人向け映画の撮影現場からの中継があった。隠しマイクを体に仕込んでキャバレーに潜入したことも。なにより大反響となったのは久米さんがホームレスに変装し、銀座から中継したときだ。

久米さんはよれよれの格好をして、三越前にゴザを敷いて座り込んだ。通行人からよけられ、商店には入れてもらえない。次に久米さんは交番に行き、「トイレを貸してください」と頼む。

ところが警察官は「ダメダメ、汚ねぇ！ 向こう行け！」と叫んだ。これを聴いていた大勢のリスナーが激怒する「警察官が人を差別するのか！」。抗議の電話が警視庁に殺到した。

その後について久米さんはこう書いている。「TBSは警視庁記者クラブへの『出入り禁止』の処分を食らった」（『久米宏です。ニュースステーションは−−』）。それしか書いていない。どうして交番に行ったのかも明かしていない。

警察官が分け隔てなく市民に接するかどうかを見たかったのではないか。権力の実像を暴こうとしたのは「ニュースステーション」の精神と同じである。

同番組の久米さんのスタイルには批判もあった。「ニュースをバラエティ化した」と。そうだろうか。そもそも正しいニュース番組なんて、決まっていない。久米さんは後にこう振り返っている。「日本のテレビは報道番組がどうあるべきかについて、まともな議論をしてこなかった。ニュース番組は新聞のなぞりでテレビ的な工夫がない」（『久米宏です。ニュースステーションは−−』）

150年以上の歴史がある新聞すら少しずつだが、変わり続けている。「ニュースステーション」の放送開始時点でニュース番組は誕生から30年余しか過ぎてなかった。変わらないはずがない。

「ニュースステーション」開始の1年前に始まったフジテレビの夕方のニュース番組「FNNスーパータイム」（1984年）は、アタック音（ニュースが切り替わる時、メリハリを付けるために流す効果音）を入れた。他局は嘲笑した。

だが、見やすさと分かりやすさを追求した「スーパータイム」はたちまち夕方のニュース番組でトップになる。慌てて他局もアタック音を使い始めた。ニュース番組は進化し続けている。

林さんと最後に会ったのは2001年だった。管理職になっていた林さんにアナ生活の総括を聞かせてもらおうと思い、TBSに電話した。だが、相手は重い声で「いない」。ほどなくして林さんから電話があった。

「いま入院中なんだよ」

取材は白紙にしましょうと告げたが、林さんは「来てほしい」という。東京・白金の大学病院だった。

病室で本人から病名を聞いた。病院に呼ばれたくらいなので、軽い病気かと思ったら、違った。「肝臓がんなんですよ」。言葉がなかった。

その後、林さんにはアナ生活で一番思い出深い出来事は何かと聞いた。答えは「おすぎと（故）ピーコと川の字で寝たこと」だった。

アーティストの渡辺美里（59）たちを発掘したことやATG映画と小劇場のブームを起こしたことなど勲章が山ほどあるのだが、最後までシャイだった。やはり自慢めいた話を嫌った。約1年後、林さんは他界する。

久米さんが「ラジなん」で口に出し、『久米宏です。ニュースステーションは−−』にも書いている言葉がある。「生き方」だ。アナは招く人物の生き方を知らせるのが仕事。アナ自身も自分の生き方を伝えるものだという。

2人が観る側、聴く側を惹き付けたのも自分たちの生き方が魅力的だったからだろう。

高堀冬彦（たかほり・ふゆひこ）

放送コラムニスト、ジャーナリスト。1990年にスポーツニッポン新聞社に入社し、放送担当記者、専門委員。2015年に毎日新聞出版社に入社し、サンデー毎日編集次長。2019年に独立。前放送批評懇談会出版編集委員。

