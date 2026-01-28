食糧が断たれた人間の惨状

今年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』では、羽柴秀吉の兵糧攻めが描かれるだろう。代表例の1つは「三木の干殺し」とも呼ばれた三木城（兵庫県三木市）攻め、もう1つは「鳥取の飢え殺し（渇え殺し）」と呼ばれた鳥取城（鳥取市）攻めである。

『豊臣兄弟！』の主人公、秀吉の弟の秀長も参戦したこれらの戦いは、意外にも令和の私たちに、高市政権下でいま総選挙を迎えようとしている私たちに、大きな教訓をあたえてくれる。どんなに防衛力を固めても、食糧を絶たれたらおしまいだ、という教訓である。

天正6年（1578）3月、秀吉が播磨（兵庫県南西部）を攻略中に、それまで織田信長方だった別所長治が反旗を翻し、三木城に籠城した。城内には約7,500人が集まったという。これを受けて秀吉は三木城攻めに注力し、徹底的に包囲する作戦に出た。まず城下町を焼き払い、三木城周辺で長治にくみしている城を一つひとつ攻め落としつつ、60もの付城（敵城を攻撃するための臨時の前線基地）築き、1年あまりかけて三木城をすっかり取り囲んだ。

その結果、別所長治は兵糧の搬入が困難になった。毛利氏に兵糧を運んでほしいと要請しても、搬入ルートは付城で塞がれており、三木城は事実上孤立した。次第に城内の食糧は枯渇し、兵士たちは馬のエサや糠を食べ、それらが無くなると牛馬や犬を食べ、それも無くなると餓死した人の肉を食らったという。数千人が餓死し、天正8年1月、城兵の命と引き換えに長治は切腹した（だが、秀吉は城兵も助けなかったと伝わる）。

三木城を落として播磨を平定した秀吉は、続いて因幡（鳥取県東部）の計略に取りかかった。秀吉は天正8年（1580）6月、山名豊国が立てこもる鳥取城を攻めて降伏させた。ところが、豊国の家臣団は信長への従属に納得せず、毛利方につくことを選んで豊国を追い出してしまった。こうして毛利家家臣の吉川経家が入城すると、天正9年（1581）6月、秀吉はふたたび鳥取に進軍した。

食糧もエネルギーも過度に輸入頼み

秀吉は2万ともいわれる大軍を率いて、鳥取城の東の帝釈山（現太閤ヶ平）に本陣を構え、鳥取城を取り囲んで70もの陣城を築き、総延長12キロにわたって包囲し、兵糧の補給路を完全に断った。そのうえで、包囲網の内側にある村々を攻撃し、農民たちが鳥取城に逃げ込むように仕向けた。それから1カ月ほどして城内の兵糧は尽き、その後、家畜や植物は食い尽くされ、餓死者が続出し、人肉の奪い合いが起きるほどの惨状となった。

4カ月の籠城後、吉川経家は降伏して切腹。やせ細った城兵は解放されたが、配給された米を食らった兵士たちの半数は、胃痙攣を起こして死亡したという。

兵糧攻めには時間を要するが、秀吉があえて選んだのは、味方の人的被害を最小にとどめられるからだと思われる。一方、三木城に籠城した別所長治も、鳥取城に籠城した吉川経家も、城の守りが固いので容易に落城しないと考えたのだろう。だが、どんなに堅城でも、どんなに防衛力が整備されていても、食糧が断たれれば軍事力はなんの役にも立たない。

現在、日本の食糧自給率（カロリーベース）は38％（2024年）で、食糧の62％を海外からの輸入に頼っている。この数字が異常であることは、G7諸国の食糧自給率とくらべればすぐわかる。カナダ177％、フランス118％、アメリカ101％、ドイツ79％、イギリス59％、イタリア52％（いずれも2022年）で、日本は突出して低い。

穀物自給率はさらに低く、日本は29％にすぎない。フランス177％、カナダ162％、アメリカ124％、ドイツ102％、イギリス73％（2021年）に対し、日本の輸入依存度は突出している。米にかぎれば自給率98％なのに、なぜこれほど低いのか。それはパンや麺類などの原材料である小麦のほか、トウモロコシなどの飼料用穀物などをほぼ輸入に頼っているからだ。ということは、国産のパンやうどん、パスタなどのほか、肉類や乳製品までが、輸入価格に大きく影響されるということである。

そのうえ日本はエネルギー自給率が低い。2023年で15.3%と一時よりは高くなった。とはいえ、ほかのG7諸国はカナダ188.6％、アメリカ106.7％、イギリス67.5％、フランス49.3％、ドイツ35.3％、イタリア22.4％で、やはり日本は突出して低い。農産物の生産にも牧畜にも漁業にも、収穫された食糧を加工し運送するためにも、常にエネルギーは必要とされる。それをほぼすべて輸入に頼っているのだから、ほとんどの食料品価格がエネルギーの輸入価格に影響されてしまう。

円安は兵糧攻めに遭うのと同じ

戦国時代に置き換えれば、日本は食料の補給路を断たれたらひとたまりもない。2026年度予算案では、防衛費に前年度当初比で3.8％増の9兆353億円が計上されている。だが、いくら戦闘能力を高めても、ひとたび有事になり、食糧やエネルギーの輸入が困難になれば、日本は最初に滅んでしまう。

では、どうしたら滅びずに済むか。異常なまでの円安を解消して円高基調に転換し、食料品や穀物、エネルギーなどの輸入価格を低下させ、食料品価格を引き下げたうえで、長期的に食糧やエネルギーの自給率を高めていく。それに尽きる。

ところが残念ながら、まったく逆に向かっている。昨秋の自民党総裁選直前、円相場は1ドル146〜147円で推移していた。ところが、10月4日に高市早苗氏が総裁に選出されると円は急落。最安時で159円まで円安が進んだ。対ユーロでも総裁選直前は171円前後だったが、その後、186円まで円は下落した。つまり、高市氏が自民党総裁および総理大臣になってから、円は8％も下がったことになる。

それがどんな結果をもたらすか。日本はすでに述べたように、世界でも異例な水準で必要物資を輸入に頼っているので、今後もじわじわと物価が上昇する。食料品にかぎらず、全方位的に物価上昇率が数％におよんでも不思議ではない。

高市総理は年頭の記者会見で「国民のみなさまに高市内閣の物価高対策、経済対策の効果を実感いただくということが大切」と発言した。1月19日の衆議院解散を表明した会見でも、あらためて「物価高対策を含む生活の安全保障については、順次必要な対策が進んでいる最中」と強調した。だが、現実には、今後も私たちがさらなる物価高に見舞われる状況を生み出しているにすぎない。

責任ある積極財政や、有権者に聞こえのいい消費減税で、手取りを増やし、負担を軽減するから大丈夫だと、高市総理はいうのだろうか。しかし、総理が積極財政に言及すればするほど円は売られ、国債への信用性も低下して長期金利が上昇している。それはひとえに、国債残高が1,100兆円にもなる日本の財政が、積極財政や減税でさらに悪化するという懸念が、国際金融市場で高まっているからである。

100歩譲って、高市政権の経済政策がまちがっていないとしよう。しかし、そうだとしても、市場からそっぽを向かれてしまえば、円安は止まらない。ほかの国ならいざ知らず、日本ほど輸入に頼っている国では、円安が続くかぎり物価は上昇する。じわじわと兵糧攻めに遭うようなものである。

消費税を下げてもそれ以上に物価は上がる

そもそも現在はインフレ局面なのに、積極財政で需要を刺激すれば、インフレ圧力がいっそう高まり、さらなる物価高につながってしまう。

しかも、やっかいなのは長期金利の上昇である。高市氏が自民党総裁に選ばれる前は1.6％程度だったのが、2.38％にまで急上昇した。長期金利が1％上がれば、国債の利払い費が数兆円規模で上振れするといわれる。長期金利上昇の原因が積極財政への懸念である以上、高市総理がこの路線を推し進めるかぎり、日本の財政は悪化を続ける危険性がある。

そして、悪化した日本の財政が金融市場から突き放されれば、円は売られ続け、日本国債の信用はさらに下がる。それはとめどない物価高を意味する。しかもその間、借金は膨らみ続けるが、それは未来の選択肢が失われていくことにほかならない。

それなのに与党どころか野党までが、減税や給付金、社会保険料の減免ばかりを主張しているから心配になる。たとえば、食品の消費税率をゼロにすることで、私たちの生活がどの程度楽になるのか。

現在、8％の消費税が課せられている食品が、単純にマイナス8％で購入できるようになると、4人家族で年間6万〜8万円程度の支出減になるという。だが、各商店は事務負担やシステム対応などで生じたコストを、価格転嫁する場合も多いと考えられる。したがって食料品価格が単純に8％下がるとは考えられない。

しかも、与野党が消費減税に言及した途端に円が急落した。食品の消費税を廃止すれば年5兆円の税収減になるが、金融市場はそれが日本の財政悪化につながると懸念している、ということだ。だから、消費減税が実現されれば円安はさらに加速し、税負担が軽減された分など、あっという間に物価高で相殺されてしまいかねない。加えて、そもそも高市氏が自民党総裁に選ばれてから進んだ円安は、すでに数％の消費増税と同じ負の効果を私たちにもたらしている、ということも考える必要がある。

高市政権は防衛予算を増やし、城は堅固に改修しようとしている。ところが、兵糧攻めに対してはまったくの無策といっていい。しかも、野党もその無策を追及するどころか、同じ轍を踏もうとしている。だが、包囲された城内にいくら金銭を配ったところで、なにも買えず、城兵は飢えるだけである。三木城や鳥取城の例は大げさに聞こえるかもしれない。しかし、その譬えが外れているとはいい切れない状況に日本が進んでいることはまちがいない。

香原斗志（かはら・とし）

音楽評論家・歴史評論家。神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。著書に『カラー版 東京で見つける江戸』『教養としての日本の城』（ともに平凡社新書）。音楽、美術、建築などヨーロッパ文化にも精通し、オペラを中心としたクラシック音楽の評論活動も行っている。関連する著書に『イタリア・オペラを疑え！』（アルテスパブリッシング）など。

