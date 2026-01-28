メイダン競馬場

　「ドバイＷＣデー諸競走・ＵＡＥ」（３月２８日、メイダン）

　ＪＲＡは２７日、予備登録したＪＲＡ所属の日本馬を発表。主な登録馬は次の通り。

　◇ワールドＣ・Ｇ１（ダート２０００メートル）

　フォーエバーヤング、ミッキーファイト、ナルカミ、ラムジェットなど２５頭

　◇シーマクラシック・Ｇ１（芝２４１０メートル）

　マスカレードボール、アロヒアリイ、エリキング、クロワデュノール、ビザンチンドリーム、ダノンデサイル、レガレイラなど２８頭

　◇ターフ・Ｇ１（芝１８００メートル）

　ミュージアムマイル、ジャンタルマンタル、ガイアフォース、メイショウタバル、チェルヴィニアなど２２頭

　◇ゴールデンシャヒーン・Ｇ１（ダート１２００メートル）

　クロジシジョー、テーオーエルビス、ヤマニンチェルキなど３５頭

　◇アルクオークスプリント・Ｇ１（芝１２００メートル）

　サトノレーヴ、パンジャタワー、ママコチャなど２２頭

　◇ＵＡＥダービー・３歳限定Ｇ２（ダート１９００メートル）

　サトノボヤージュ、トウカイマシェリなど５８頭

　◇ゴールドＣ・Ｇ２（芝３２００メートル）

　サンライズジパング、スティンガーグラスなど１３頭

　◇ゴドルフィンマイル・Ｇ２（ダート１６００メートル）

　コスタノヴァ、オメガギネス、ルクソールカフェなど３１頭