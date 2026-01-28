【ドバイＷＣデー諸競走】フォーエバーヤングなど登録馬を発表
「ドバイＷＣデー諸競走・ＵＡＥ」（３月２８日、メイダン）
ＪＲＡは２７日、予備登録したＪＲＡ所属の日本馬を発表。主な登録馬は次の通り。
◇ワールドＣ・Ｇ１（ダート２０００メートル）
フォーエバーヤング、ミッキーファイト、ナルカミ、ラムジェットなど２５頭
◇シーマクラシック・Ｇ１（芝２４１０メートル）
マスカレードボール、アロヒアリイ、エリキング、クロワデュノール、ビザンチンドリーム、ダノンデサイル、レガレイラなど２８頭
◇ターフ・Ｇ１（芝１８００メートル）
ミュージアムマイル、ジャンタルマンタル、ガイアフォース、メイショウタバル、チェルヴィニアなど２２頭
◇ゴールデンシャヒーン・Ｇ１（ダート１２００メートル）
クロジシジョー、テーオーエルビス、ヤマニンチェルキなど３５頭
◇アルクオークスプリント・Ｇ１（芝１２００メートル）
サトノレーヴ、パンジャタワー、ママコチャなど２２頭
◇ＵＡＥダービー・３歳限定Ｇ２（ダート１９００メートル）
サトノボヤージュ、トウカイマシェリなど５８頭
◇ゴールドＣ・Ｇ２（芝３２００メートル）
サンライズジパング、スティンガーグラスなど１３頭
◇ゴドルフィンマイル・Ｇ２（ダート１６００メートル）
コスタノヴァ、オメガギネス、ルクソールカフェなど３１頭