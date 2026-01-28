優勝した日本と明暗くっきり…屈辱4位の韓国サッカー、選手のSNS謝罪で今度は「責任論」噴出【U-23アジア杯】

サッカーU-23韓国代表が苦い成績表を抱えて帰国した。空港で出てきた言葉は、「反省」と「釈明」の間を行き来していた。

【注目】「日本の比較対象にもならない」OBも嘆く韓国サッカーの現在地

チームの雰囲気が沈んだ中、PK戦敗北直後に浮上したSNS論争まで重なり、大会の締めくくりはすっきりしないものとなった。何より今回の件は、選手の対応にも物足りなさがあり、監督の表現も責任が一方に傾いて見えたという点で後味を残した。

U-23韓国代表は1月25日、仁川国際空港を通じて帰国した。

韓国は最近まで行われたU-23アジアカップで4位に終わった。グループステージではウズベキスタンに0-2で敗れ、準決勝では日本に0-1で屈した。3位決定戦ではベトナムと2-2で引き分けた後、PK戦で敗れ、メダル獲得に失敗した。ベトナム戦は数的優位を得ながらも結果を出せなかっただけに、悔しさはより大きかった。

U-23韓国代表を率いるイ・ミンソン監督は帰国後、取材対応の場でまずファンに謝罪した。「良くない姿と結果をお見せしてしまい、本当に申し訳ない」と何度も頭を下げ、「9月のアジア大会が本当に重要な大会なので、より良いチームに発展できるよう信じて待ってほしい」と語った。

改善点についての質問には「まだレビューが終わっていない」とし、韓国サッカー協会と会議を終えた後に整理して公開する意向を示した。

U-23韓国代表（写真提供＝韓国サッカー協会）

ただ、U-23韓国代表は大会後に予期せぬ論争まで抱え込むことになった。ベトナム戦のPK戦でGKとして出場したファン・ジェユンが、試合後にSNSに投稿した文章が発端だった。

ファン・ジェユンは「（PK戦に関して）監督やコーチからの指示はまったくなかった。自分の完全な過ちだ」と綴った。この一文がネット上で急速に拡散し、「コーチ陣がPK戦の準備をしていなかったのではないか」という誤解を呼んだ。

ファン・ジェユンはその後、再び釈明文を投稿し、「指示がなかったというのは、方向選択が自分の判断だったという意味だ」と再説明した。しかし、すでに不要な論争は大きくなった後で結果的に一つの文の選び方がチーム全体を揺るがす状況が作られてしまった。

選手個人の感情が先に立ったと見ることもできるが、重要な試合を終えた直後に代表選手がSNSで状況を整理しようとしたやり方自体が適切だったのかという点でも、物足りなさが残る。ファンの怒りが高まる中で、選手本人が直接「監督の指示がなかった」という表現を使った瞬間、論点は試合内容ではなく責任の所在へと流れてしまった。

イ・ミンソン監督もこの論争について直接立場を明らかにした。彼は「PK戦は準々決勝から準備していた」と強調し、「PK戦ではGKに選択肢を与える場合が多い。特定の方向へ飛べと強く指示することはしない」と説明した。準備不足疑惑を遮断しようとする意図だったが、同時に監督の言葉は選手に責任が集中する形に読まれる余地も残した。

特にイ・ミンソン監督は、ファン・ジェユンのSNS対応について「プロ選手として良くない行動だ」と表現した。

この発言は消して間違ってはいないが、代表が大会を終えた直後の敏感なタイミングで、特定の選手の行動を公に強く評価した場面は、結果的に論争の火種をさらに大きくした側面もある。選手に責任感を求めるメッセージだったのだろうが、ファンの目には「責任を選手側に押し付けたように見えた」という反応が出た理由でもある。全体としては、システムや準備過程、試合運営の物足りなさが一緒に議論されるべきなのに、一人のSNS投稿がすべてのフレームを持っていってしまった形になった。

結局、今回の件は双方ともに悔いが残る。選手のSNS謝罪は誠実さが込められていたとしても表現が十分に練られておらず、監督の対応もまたチーム全体の問題を個人に集中させるような印象を与え、それが負担につながった。敗北の責任を誰か一人にだけ帰すことは難しいという点で、このような形の応酬は代表全体にとって決してプラスにはならない。

イ・ミンソン監督は、秋の名古屋アジア大会を目標にすることを再度強調した。「年齢よりもプロリーグ経験の有無が重要だ」としてシステム変更を予告し、「アジア大会の金メダルが目標だ」と強調した。U-23韓国代表は解散後、3月の国際Aマッチ期間に合わせて再招集され、準備を続ける。

いま重要なのは、言葉よりも整理だ。U-23アジアカップ4位という結果も痛いが、敗北後の対応過程でさらに大きな傷を残さないよう、チームが一つになって収拾していく必要がある。

選手も監督も今回の論争を最後にして、ピッチ上の内容で答えなければならない。結局のところ、アジア大会からU-23韓国代表の本当の評価が始まる。

