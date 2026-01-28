¡ÖËº¤ìµî¤é¤ì¤¿¡×ºòÇ¯ÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î25ºÐFW¡¢¤ï¤º¤«È¾Ç¯¤Ç¡ÈÊü½Ð¡É¤Ë¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ïº¤ÏÇ¡Ö£³²¯±ß¤¬ÌµÂÌ¡×¡Ö²¿¤é¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤»¤º¡×
¡¡¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤ÎÌ¾Ìç¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï£±·î27Æü¡¢FW»³ÅÄ¿·¤¬¥É¥¤¥Ä£²Éô¤Î¥×¥í¥¤¥»¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥¹¥¿¡¼¤Øº£µ¨½ªÎ»¤Þ¤Ç¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ò¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ºò²Æ¤ËÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿25ºÐ¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï12»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢£°ÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÂ³¡¹¤ÈÊóÆ»¡£¡ØThe Herald¡Ù»æ¤Ï¡ÖËº¤ìµî¤é¤ì¤¿¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡¢»³ÅÄ¿·¤¬¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Á¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Öºò²Æ¡¢J£±¥ê¡¼¥°¤ÎÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿25ºÐ¤ÎÈà¤Ï¡¢Êì¹ñ¤«¤é¤Î°ÜÀÒ°ÊÍè¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ê¤¬¤éÁ´¸ø¼°Àï¤Ç¤ï¤º¤«12»î¹ç¤·¤«½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£»³ÅÄ¤Ï¡¢Æ±Ë¦¤Î°ðÂ¼È»æÆ¡Ê¸½FCÅìµþ¡Ë¤È¶¦¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÀîºê¤È¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤«¤é²Æ¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç¥¯¥é¥Ö¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥ºÁ°´ÆÆÄ¤Î¤«¤é¡Ø¥¯¥é¥Ö¤¬·ÀÌó¤·¤¿¡Ù¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Î¾Áª¼ê¤Ï¡¢»î¹ç¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¤µ¤é¤Ë¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬º£²ÆJ£±¥ê¡¼¥°¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤¿£²Áª¼ê¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¡ÊEL¡Ë¤Î½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤éÏ³¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÃíÌÜ¤ËÃÍ¤¹¤ë¡££²Áª¼ê¤È¤âº£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎEL¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë»ñ³Ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØThe Celtic Star¡Ù¤Ï¡Ö»³ÅÄ¤Ï²Æ¤Ë¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¥í¥¸¥ã¡¼¥º¤¬ÆÃÄê¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÍ×ÀÁ¤·¤¿¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤ÏÊÌ¤Ë³ÍÆÀ¤·¤¿¿ô¿Í¤ÎÁª¼ê¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±Ë¦¤Î°ðÂ¼¤ÈÆ±ÍÍ¡¢²¿¤é¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿Éíå¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¡¢¸µÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ë°ÜÀÒ¶â¤È¤·¤Æ150Ëü¥Ý¥ó¥É¡Ê£³²¯±ß¡Ë¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÌµÂÌ¶â¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡×
¡¡EL¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é½ü³°¤µ¤ì¤¿¤¦¤¨¡¢ËþÂ¤Ê½Ð¾ìµ¡²ñ¤âÍ¿¤¨¤é¤ì¤º¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¤È¤Ï¤¤¤¨È¾Ç¯¤Ç¡ÈÊü½Ð¡É¡£ºòÇ¯£··î¤ËÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¤³¤ÎÝµÊ°¤ò¿·Å·ÃÏ¤ÇÀ²¤é¤·¡¢¼ÂÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
