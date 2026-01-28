　28日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比520円安の5万2830円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万3333.54円に対しては503.54円安。出来高は7958枚だった。

　TOPIX先物期近は3533ポイントと前日比33ポイント安、TOPIX現物終値比30.59ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 52830　　　　　-520　　　　7958
日経225mini 　　　　　　 52830　　　　　-520　　　182834
TOPIX先物 　　　　　　　　3533　　　　　 -33　　　 17057
JPX日経400先物　　　　　 31870　　　　　-270　　　　 813
グロース指数先物　　　　　 702　　　　　　-3　　　　 635
東証REIT指数先物　　売買不成立

