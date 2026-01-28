28日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比520円安の5万2830円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万3333.54円に対しては503.54円安。出来高は7958枚だった。



TOPIX先物期近は3533ポイントと前日比33ポイント安、TOPIX現物終値比30.59ポイント安だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 52830 -520 7958

日経225mini 52830 -520 182834

TOPIX先物 3533 -33 17057

JPX日経400先物 31870 -270 813

グロース指数先物 702 -3 635

東証REIT指数先物 売買不成立



株探ニュース

