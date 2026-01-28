衆議院選挙がいよいよ公示され、各党の公約が注目されています。なかでも最大の争点の一つとなっているのが「消費税減税」です。物価高対策として期待される一方、減税の仕組みや財源、経済への影響については、政党によって考え方が大きく異なります。 そもそも消費税減税は本当に暮らしにプラスとなるのか？懸念点は何なのか？各党の主張の違いは？野村総合研究所エグゼクティブ・エコノミストの木内登英氏への取材を踏まえて解説します。

日本の税収の約８割を支える「3つの税」 逆進性について考える

日本の税収の約8割は、「消費税」「所得税」「法人税」の3つで占められています。

▼消費税：8％・10％（安定性：◎ / 公平性：△）

景気が悪くなっても最低限の買い物は必要となるため、最も安定した財源と言われます。一方で、所得の低い人ほど収入に対する税負担の割合が大きくなる「逆進性」があります。

▼所得税：5％〜45％（安定性：△ / 公平性：◎）

稼いでいる人ほど税率が高くなる累進課税を採用しており公平性が高い反面、景気に左右されやすく、働きすぎると税率が上がるため就労意欲を低下させる懸念もあります。

▼法人税：15％〜23.20％（安定性：× / 公平性：○）

企業の利益にかかる税金ですが、景気変動の影響を強く受けます。また、税率を上げすぎると企業が海外へ流出してしまう「国際競争の難しさ」があります。

中でも特に割合が高いのが消費税です。こうした税の特徴を理解しておくことが、消費税減税政策について考えるうえで基本となります。

「対象」や「期間」に違い 各党が掲げる減税案

現在、多くの政党が消費税減税を公約に掲げていますが、細かく見ると「対象」や「期間」に違いがあります。

【消費税 各党の主張】

自民 ：食料品を2年間0％

維新 ：食料品を2年間0％

中道 ：食料品を恒久的に0％

国民 ：賃金上昇率が安定するまで一律5％

共産 ：廃止を目指しただちに5％

れいわ：ただちに廃止

参政 ：廃止

ゆう ：廃止

保守 ：酒類含む食料品を恒久的に0％

社民 ：一律0％

みらい：税率維持

与党や野党の一部が主張する「食品の消費税8%を0%にする」案が実現した場合、4人家族で年間約6万7272円の負担減になるとの試算もあります（木内登英氏による）。また、消費減税には物価高対策だけでなく、消費を促す経済対策としての側面も期待されています。

外食離れ？還付が煩雑？考え得る懸念点は

各党で「食品限定か一律か」「恒久か時限か」などと主張が分かれる背景には、それぞれの政策が狙う効果と解決すべき課題の違いがあります。

まず「食品のみ」を対象とする案は、低所得者ほど負担が重くなる逆進性の解消を優先した「低所得者支援」の性格が強いものです。しかし、この場合は以下2点の課題が挙げられます。

1. 「外食」と「持ち帰り」の差拡大

仮に食品のみ消費税0％にする場合、現在は2%の差である「飲食店の料理（課税10%）」と「持ち帰りの料理（課税8%→0%）」の差が10%に拡大します。これにより外食産業からの顧客離れが起き、雇用やサービス業に大きなダメージを与える懸念があります。

2. 複雑な還付制度が必要に？

農家が肥料などを買う際には消費税がかかる一方、食品として売る際の消費税が0%になると、その差額を調整する「還付」などの仕組みが必要になります。この仕組み作りの煩雑さなどが課題となりそうです。

一方、消費税を「一律引き下げ」とする案は、幅広い物品の価格を下げることで景気を刺激する「経済対策」の側面が強まります。業種による不公平感は解消されますが、消費額の大きい高所得者ほど減税額も大きくなるため、低所得者支援としての効率性は低くなるというジレンマを抱えています。

「廃止」とする案は、すべての商品の消費税をゼロにすることで強力な景気刺激策となる一方、結果的に恩恵を受ける額も高額所得者の方が多くなるという見方があり、果たして低所得者に向けた対策として適切かどうか意見が分かれています。

ずっと？一時だけ？「期間」の違いで見る消費税減税

実施期間についても「2年間限定」などの時限的措置を掲げる党と、「恒久化」を訴える党に分かれています。それぞれの懸念点は以下です。

▼恒久的な減税…より厳しい財源問題

▼一時的な減税…戻すときは実質的な“増税”

また、時限的措置とする党の背景には、賃金が上昇するまでの「つなぎ」という考え方や、より抜本的な新制度を導入するまでの暫定措置という考え方があります。

消費税減税には、恩恵だけでなく「小売現場の負担」「財源」「市場」という3つの大きな懸念が伴います。

まず小売現場では、短期間での値札の貼り替えやレジ設定変更といった事務負担が発生します。

ほかにも深刻なのが市場（マーケット）の反応です。減税による財政不安が意識されると、国債が売られて金利が上昇し、住宅ローンなどの家計負担が増える恐れがあります。専門家は、金利上昇（債券安）に円安、さらには株安が重なる「トリプル安」の可能性を指摘しており、物価高対策としての減税が、かえってさらなる物価高や景気悪化を招くという「黄色信号」の状態にあると警鐘を鳴らしています。

財源はどうする？各党の主張

さらに、減税によって失われる巨額の財源をどう賄うかも大きな課題です。

【減税額】（大和総研・神田慶司氏作成）

飲食料品のみゼロ…4.8兆円

消費税5％への一律引き下げ…15.3兆円

消費税の廃止…31.4兆円

財源について、各党の主張は以下の通りで、かなりばらつきがあります。

【消費税財源論 各党の主張】

自民 ：補助金や租税特別措置の見直し 税外収入

維新 ：経済成長と構造改革によって歳出を削減

中道 ：政府系ファンドの運用益

国民 ：税収の上振れ 外為特会の含み益の活用

共産 ：大企業や富裕層への優遇見直し

れいわ：大企業優遇税制の見直し 富裕層への課税強化

参政 ：法人税引き上げ 経済成長

ゆう ：財源論自体を否定

保守 ：経済成長 省庁、事業などを大胆に整理

社民 ：大企業の内部留保への課税 防衛費引き下げ

みらい：社会保険料の引き下げを優先

木内氏は各党の財源論について「現状の議論ではどの党についても判断がつけられない」と述べています。

減税という一見“うれしい”政策の裏側に、どのようなねらいと懸念があるのか。約2週間という限られた期間で、私たち有権者は各党の主張を見極める必要があります。