¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬¸Ø¤ë¼çË¤¡¦ËüÇÈÃæÀµ³°Ìî¼ê¡Ê25¡Ë¤¬¡¢Æü¾ï¤ò¥³¥é¥à¤Ç¤Ä¤Å¤ë¡ÖËüthlyÆüµ¡×¡£º£Ç¯½é¤È¤Ê¤ëÂè20²ó¤ÏÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£Âç¤ß¤½¤«¤ÏËèÇ¯¹±Îã¤Î³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZIN¡×¤ò´ÑÀï¤·¡¢½é·Ø¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¡È»ö·ï¡É¤â¡£ºÇ¶á¤Î²È»ö»ö¾ð¤â¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡¢2·î1Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë²Æì¡¦Ì¾¸î¤Ç¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÎý½¬Ç¼¤á¤ÏÎãÇ¯¤è¤ê1ÆüÄ¹¤¤12·î30Æü¡£1·î3Æü¤Î»ÏÆ°¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢µÙ¤ß¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç3Æü´ÖµÙ¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢½½Ê¬µÙÍÜ¤Ï¼è¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤ºÂç¤ß¤½¤«¤ËËèÇ¯¹±Îã¤ÎÁí¹ç³ÊÆ®µ»¡ÖRIZIN¡×¤Ë´ÑÀï¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÏÉáÃÊ¤è¤êÂç²ñ¼«ÂÎ¤¬Áá¤¯½ª¤ï¤ë¤Û¤É¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å·èÃå¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£KO¤È¤«°ìËÜ¤È¤«¤¬Â¿¤¯¡¢È½Äê¤Î»î¹ç¤â¤È¤Æ¤â¸«±þ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤ÆÀ¨¤¯ÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËèÇ¯´ÑÀï¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤ó¶¥µ»¤È¤·¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉ¬»à¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÜÅö¤ËÊ¸»úÄÌ¤êÌ¿·ü¤±¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤Î¿¿·õ¤µ¤â¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥»¥³¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¿¿·õ¤µ¤âÀ¨¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ËèÇ¯¶á¤¤ÀÊ¤Ç´ÑÀï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥»¥³¥ó¥É¤Î»Ø¼¨¤âÊ¹¤³¤¨¤Þ¤¹¡£¤¢¤¢¤¤¤¦Âç´Ñ½°¤ÎÃæ¤Ç¤É¤ì¤À¤±À¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤«¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬Âç¤ß¤½¤«¤Î°ì¾¡¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢ÁíÎÏ¤òµó¤²¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢À¨¤¤¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¸µÃ¶¤Ë¹Ô¤Ã¤¿½é·Ø¤Ï»×¤¤½Ð¿¼¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸2¿Í¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¾®³ØÀ¸¤Ö¤ê¤¯¤é¤¤¤Ë¤ª¤ß¤¯¤¸¤ò°ú¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀê¤¤¤È¤«¤Ç¤â1°Ì¤À¤Èµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢12°Ì¤Î»þ¤À¤±¡Ö·ù¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤¿¡×¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬·ù¤Çº£¤Þ¤Ç°ú¤¤¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£SNS¤È¤«¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤âÂçÈ¾¤¬µÈ°Ê¾å¡£¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Ê¡Ä¡×¤È»×¤¤¡¢¶²¤ë¶²¤ë°ú¤¤¤¿¤é¡Ö¶§¡×¡£¤À¤«¤é°ú¤¤¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡Á¤È¡¢»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¼«Ê¬¤é¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¢ËÍ¤Î¿È¤Î²ó¤ê¤Ç¶§¤ò°ú¤¤¤¿¿Í¤ÏËÍ¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µÕ¤Ë¥ì¥¢¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤«¤é¾å¾ºµ¤Î®¤Ë¾è¤ë¤È¾¡¼ê¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡Ä¡Ê¶ì¾Ð¤¤¡Ë
¡¡ºÇ¶á¤Ï²È»ö¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬3ÃÊ³¬¤¯¤é¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¼«¿æ¤È¸Æ¤Ù¤ë¤Î¤«¡©¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ïºî¤êÃÖ¤¤Þ¤Ç¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¶¥Ø¥ë¥·¡¼¥¡¼¥Þ¥«¥ì¡¼¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£ÎÁÍý¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀöÂõ¤â´³¤¹Á°¤Ë¿¤Ð¤¹¤Ê¤É¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÁÝ½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·ËèÆü¾²¤âÁÝ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²È¤Ï¾ï¤ËÀ¶·é¤Ê¾õÂÖ¤ËÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡QOL¡ÊQuality¡¡Of¡¡Life¡Ë¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ï¤Ë²È¤¬´ñÎï¤À¤ÈÂ©¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤µÛ¤¤¹þ¤á¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥¢¥ì¥ë¥®¡¼»ý¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Û¤³¤ê¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¹¤°É¡¤¬¤Ä¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÁÝ½ü¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¿çÌ²»þ´Ö¤â¿¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤â°ìÀÚ»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÊØÄÌ¤Ï¤è¤ê²þÁ±¤µ¤ì¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¿Í´ÖÎÏ¤¬¤°¤Ã¤È¾å¤¬¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¥·¡¼¥º¥óÃæ¤â·ÑÂ³¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÅö¤Ë2·î1Æü¤Ë´Ø·¸¼ÔÁ´°÷¤¬¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ê·Á¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ì¤«¤é¶¥Áè¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¤â¥¹¥¿¥á¥ó¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎºÂ¤ò¤Ä¤«¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¥¥ã¥ó¥×¤ÎÆ¬¤«¤éÁ´ÎÏ¤Ç¤¤¤±¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º³°Ìî¼ê¡Ë