「根岸Ｓ・Ｇ３」（２月１日、東京）

今週も友道厩舎から目が離せない。銀嶺Ｓ、コールドムーンＳを連勝し重賞初挑戦となる新進気鋭のダノンフィーゴ。先週のＡＪＣＣで鮮やかに差し切りＶを決め、厩舎に１６年連続でＪＲＡ重賞Ｖをもたらせたショウヘイは、同じ４歳世代の同期でもある。

前走のコールドムーンＳは、中団からじっくりと追走。砂をかぶっても問題なくクリアすると、直線ではみなぎるパワーをきっちりと推進力につなげ、ドンインザムードの猛追を半馬身差で退けた。

近走の充実ぶりに友道師は「最近は安定して走っていますね。菅原明ジョッキーもうまく乗ってくれている。息を入れようとすると良くないみたい。一気に行った方がいい」と目を細める。以前見せていた実戦でのもろさなど、みじんも感じさせない堂々としたレースで白星を積み重ねて着実にステップアップしてきた。

２１日の１週前追いは、栗東坂路で４Ｆ５３秒１−３９秒０−１３秒０をマーク。時計自体は目立つものではないが、指揮官は「調教ではあんまり動かないからね。競馬に行くと全然違う」とオンとオフの切り替えがうまいタイプであることを強調。「千四は合っているし、左回りの方がいいのかなという感じもあります。初めての重賞でも楽しみ」と闘志を燃やす。西の名門が送り出すダート界の新星が、ここからノンストップで駆け上がってみせる。