「シルクロードＳ・Ｇ３」（２月１日、京都）

待望のオープン入りを果たしたウインアイオライトが初めて重賞に挑戦する。全兄に昨年のスプリンターズＳを制したウインカーネリアン（牡９歳、美浦・鹿戸）がいる良血馬だが、３歳時は中央で勝ち星を手にすることができず、一度は地方競馬へ転出するなど苦難のキャリアを歩んできた。待ちに待った重賞の舞台で、地道に培ってきた実力を存分に発揮する。

ここまで遠回りしてきた遅咲きの血統馬が、いよいよ重賞に初挑戦する。６歳馬となったウインアイオライトは、年明け初戦のサンライズＳを快勝して念願のオープン入りを果たした。全兄に昨年のスプリンターズＳを制したウインカーネリアンがおり、早くから関係者の期待を集めていた１頭だ。

しかし３歳春に皐月賞＆ダービーに出走するなど早くから活躍した兄とは違い、３歳のうちにＪＲＡで勝ち上がることができず、２３年９月には地方競馬の笠松へ転出。そこで３勝を挙げて地道に力を付け、２４年３月に中央へ再転入。そこから成長曲線がかみ合ったこともあり、１勝クラスから着実に白星を積み重ねてきた。

１勝クラス＆２勝クラスは左回りのマイル戦でマークしたが、前走はＪＲＡでは初めてのスプリント戦で中山コースも２度目だった。しかし、中団からグイグイと伸びて鮮やかに突き抜けてみせた。矢嶋師は「中山が得意な血統ですけど、１２００メートルへの距離短縮も良かったですね。いつも一生懸命走ってくれますが、その後の体調も問題ないですよ」と好調キープをアピールした。

初めての重賞の舞台。トレーナーも「遠征に関しては問題ないですが、重賞でどこまでやれるか。軽いハンデを生かして頑張ってほしいですね」と期待を寄せる。高倉との初コンビ、初の関西圏の競馬場で一発を狙う。