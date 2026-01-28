埼玉高速鉄道の東武野田線への延伸、県と市が計画素案…今年度内にも鉄道事業者らに要請へ

埼玉高速鉄道（地下鉄７号線）の延伸計画について、さいたま市と埼玉県が２０４１年の開業に向けた事業計画素案をまとめたことがわかった。

事業費は１４４０億円、工期は１４年間。市は県と連名で、今年度内にも鉄道事業者らに事業実施を要請したい考えだ。

同線は浦和美園（さいたま市緑区）―赤羽岩淵（東京都北区）駅間を結び、東京メトロ南北線などと相互直通運転をしている。計画素案では浦和美園駅から約７・２キロ北の東武野田線岩槻駅（さいたま市岩槻区）まで延伸し、途中には中間駅と埼玉スタジアム駅（ともに仮称）を新設する。

市と県は、都市鉄道等利便増進法を適用し、費用を国・自治体・事業者で３分の１ずつ負担することを目指している。同法の適用には社会全体が受ける利益が延伸にかかる費用を上回ることと、開業から３０年以内の黒字化が目安となっている。計画素案では目安を満たし、開業から２７年ほどで黒字化するとしている。

概算事業費は１４４０億円で、１８年度の市試算（８６０億円）から約１・７倍に膨らんだ。これとは別に中間駅周辺の整備にも約７００億円を見込んでいる。物価変動などにより、さらに増額する可能性もある。

市と県は３月末までに、埼玉高速鉄道と鉄道建設・運輸施設整備支援機構への事業実施要請を目指す。その後、２者が具体的な事業計画案を国土交通省に提出。認定を受ければ延伸工事が開始される予定だ。