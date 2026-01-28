春のクラシック戦線に向け、３歳馬世代を独断で格付け。ランキング形式でお届けします。

◇ ◇

牡馬は京成杯を制したグリーンエナジーが５位にランクイン。同レースは過去５年で２３年ソールオリエンス、２４年ダノンデサイルと２頭のクラシックホースを輩出しており、注目度が高まっている。Ｖ時計１分５９秒３は過去１０年で最速。昨年からＣコースへ変わるタイミングが１週ずれて遅くなり、それ以前よりも芝のコンディションが良かったことを踏まえても優秀な数字だ。レースぶりも道中は我慢が利いていて、抜け出す時の脚は速く、最後も余裕があった。瞬発力は目を引くものがある。

牝馬は５位に無傷３連勝で紅梅Ｓを勝ったリリージョワが入った。紅梅Ｓは逃げ切って４馬身差の圧勝。Ｖ時計１分２０秒７は翌週の３勝クラスより１秒２も速かった。ちなみにこの時計は同レース過去１０年の比較では２位となり、１位はのちのＧ１３勝馬２１年ソングライン（１分２０秒６）が記録したもの。これらを総合しての判断では、高い評価を与えられるものでポテンシャルは重賞級だ。距離に関してもマイル戦までなら十分に問題なくこなせる。