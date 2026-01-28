ウルフすぎなくてイイ♡【40・50代】が挑戦しやすい「ウルフヘア」見つけた！！

レイヤーの軽やかな動きを活かしたヘアスタイルがトレンド継続中。なかでもウルフヘアは40・50代にありがちな、ボリュームダウンやコシのなさをカバーしてくれる効果にも期待できます。そこで今回は、大人女性にもおすすめのウルフヘアをピックアップ。ハードな印象は控えめで、初めてでも挑戦しやすいのが魅力です。

レイヤーの位置は低めに設定

@motoshi_wtokyo_wolfさんが「人気オーダーのstyle」として紹介するネオウルフ。肩上でカットしたコンパクトなボブをベースに、低めの位置でたっぷりレイヤーを入れています。ウエイトが下がりすぎないため、大人に似合う落ち着いた雰囲気で、スッキリ感を楽しみやすいスタイル。首まわりを爽やかにしながら、トップやサイドはふんわりと見せられそう。

毛先のアレンジで広がりをカバー

@kitadani_koujiroさんは「多毛で広がってヘアスタイルを楽しめていない方の参考になれば」と、ウルフ感控えめなデザインを紹介。トップが長めで程よい重さがありつつも、くびれによってメリハリがつき、すっきりとした印象です。ウルフヘアが初めての人にもおすすめ。

長さを活かしてフェミニン寄せ

サイドから見たシルエットが美しいこちらは、レイヤーの丸みとシャープな襟足の対比が印象的。首元でキュッと締まることで、後頭部のふんわりしたボリュームが強調されて見えます。顔まわりも長めにカットされているため、カジュアルすぎず女性らしい仕上がりに。

カラーで立体感をアピール

ハイライトを入れて陰影をつけると、ウルフヘアのエアリーな質感をさらに目立たせやすくなります。とくに明るいベージュは肌馴染みがよくおすすめ。白髪を自然にぼかす役割もしてくれそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@motoshi_wtokyo_wolf様、@kitadani_koujiro様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

