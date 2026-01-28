前足で「スイッチON」

2025年12月、TikTok上に投稿された動画に驚きの声が上がっています。

猫がテレビ台に登り、後ろ足で立って、前足で壁に取り付けたサーモスタットを調節する姿が映っていたからです。猫はサーモスタットのダイヤルを軽く押し、自分でエアコンの暖房をつけていたのです。

「家計費は限られているというのに、寒いときは猫が家中を牛耳って温度を調整するのです」という説明も添えられています。暖房費を節約したい飼い主さんですが、快適に過ごしたい猫の行動には勝てないようです。

この15秒の動画はたちまち人々を魅了し、すぐに10万3000回以上再生され、1万3000件以上の「いいね！」を獲得しました。

大声で暖房を要求する猫も

多くのネット民はこのコミカルな出来事をおもしろがっていて、中には「自分の愛猫も同じように行動します」とコメントする人もいました。

「うちの長毛猫は、文字通り暖房をつけてくれとせがむんです。布団代わりのタオルをラジエーターの下に運び、わたしがスイッチをオンにするまで泣き叫ぶんです。ここでぬくぬく温まりたいからです」

「あなたの猫は完璧ですね。どうせお金がなくなって家賃も払えず死ぬころには寒く感じているのだから、いまこの瞬間を楽しもうというわけですね」

「電気ストーブを買ってあげたら？」という提案もありました。

テクノロジーに精通した猫たち

この猫だけではありません。テクノロジーの進歩にちゃんと対応する猫はほかにもいるようです。

「うちの猫は、Google Homeを使って電気をつけることを覚えたんです。帰宅するといつも電灯がついているのを不思議に思っていました。ある日、猫がGoogle Home Hubを引っ掻いてＯＮにしているのを見て、やっと謎が解けました。それからは、外が暗い時は電灯をつけたまま出かけるようにしています」

猫の賢さに驚く人々も多いようです。

「猫ってこんなにテクノロジーに精通しているんだ」

「もし生まれ変わったら、こんな頭のいい猫になりたいわ」

あなたの愛猫はいかがですか？ テクノロジーに順応しているかどうかにかかわらず、飼い主は日ごろから猫の安全に気を配り、家庭内で思わぬ事故が起こらないよう気をつけたいものですね。

