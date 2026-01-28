オリックス・杉本がインスタグラム更新

米大リーグ、ドジャースの山本由伸投手がオリックス時代のチームメートに粋なロサンゼルス土産を贈った。杉本裕太郎外野手にN BAのスーパースターのユニホームをプレゼント。古巣の仲間を大切にする人間性にファンも喝采を送った。

杉本は26日に自身のインスタグラムのストーリーを更新。笑みを浮かべて手にしていたのは、レイカーズのスーパースター、ドンチッチのユニホームだった。

レイカーズは、ドジャースと同じロサンゼルスが本拠地。粋なロス土産に杉本も「よしのぶお土産ありがとう！」と記している。

オフにオリックス時代の同僚と旧交を温めている山本。杉本の他の投稿では平野佳寿らとの食事会の様子も公開されていた。ワールドシリーズでMVPになるなど異次元の活躍を見せたが、古巣を大切にする人間性は不変だ。

ネット上のファンからは「オリメンたちとわちゃわちゃやってて、ホントに由伸好きだわ〜」「由伸ラオウへのお土産にレイカーズのユニフォーム渡してるの可愛くてわろた」「ラオウのインスタのストーリー尊すぎて死ぬ」「由伸またオリックスのみんなとご飯行ってる…本当オリックス大好きだな」などの声が上がっていた。



