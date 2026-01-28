冬のボーナス「前年より40万円アップ」で転職の恩恵を実感する30代エンジニア男性

冬のボーナスは、日々の頑張りが報われるうれしいタイミング。しかし、金額や「納得できるかどうか」は、業界の景気やキャリアの選び方でかなりの差が出るようだ。岡山県の30代男性（エンジニア／年収600万円）は現在の状況に確かな手応えを感じている。今回のボーナスについて、こう明かした。

「前年の冬と比べると40万円くらい上がった。転職して2年目のため1年目は少なかった。前職は10万円程度だったので額に満足している」

転職という選択が、数字となって報われた形である。会社の業績も上向きのようだ。使い道については貯金と娯楽費に半分ずつ充てるといい、堅実ながらも羽を伸ばす予定だ。（文：湊真智人）

「他に移る気力もない」諦めを口にする50代男性も

一方で、厳しい現実を吐露する声もある。愛知県の50代男性（ルート配送／年収350万円）は、手元に残った支給額に力なく肩を落とす。

「手取り15万円でした。会社自体に活気もなくモチベーションすら上がらない状態が数年続いていますが、50歳となり今さら他に移る気力もない」

額面の低さもさることながら、職場の空気の淀みが男性の心を削っているようだ。「現状に満足しているわけではない」としつつも、最後は自分に言い聞かせるようにこう結んだ。

「月ギリギリでもなんとか生活出来れば良いかな？って感じで日々生活しています」

※キャリコネニュースでは「冬のボーナスいくらですか？」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/GHMN2PMU