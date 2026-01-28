上司と親密すぎる同僚に指摘をしたら…「パワハラしたから始末書書け」と追い込まれた女性

職場における進言が、時に思いもよらない事態を招くことがある。千葉県の40代女性（事務・管理）は、職場で経験した理不尽な出来事について投稿を寄せた。

女性が勤務していたのは、公私の区別が無くなり、組織としての自浄作用を失った異常な環境だった。（文：湊真智人）

「同僚とデキている？と疑わせるような親密さ」

女性を追い詰めたのは、「アンガーコントロールが効かない」上司の存在だ。就業時間外にもLINEを送ってくるなど、公私の見境がなかった。そしてさらに職場環境を歪めていたのが、特定の部下との関係性だった。

「同僚とデキている？と疑わせるような親密さ」

上司とその同僚が公私混同の状態にあれば、周囲が冷静な指摘をすることすら難しくなる。女性がその同僚に対し仕事上の問題で「法令違反になるのでは」と指摘をしたところ、事態は思わぬ方向に転がった。

「上司に『パワハラしたから始末書書け』と私が呼び出される」

どんな法令違反だったか、女性がどんな言い方で指摘したのかは不明だ。だが、上司が私情を優先させ、一方的な叱責を受ける羽目になったことは想像に難くない。

そんな上司のもとで働く女性は、心身ともに疲弊し限界に達したようだ。「散々な目に遭い、精神科に通うまで追いつめられた」というが、最終的には退職という道を選んだ。

「やはりあんな職場辞めて正解。みなさん、精神追いつめられるまで雇用継続しないで。健康あっての仕事。時間はかかっても良い職場は必ず見つかります！」

こう最後に綴った女性。現在は当時の職場を離れ、冷静に過去を振り返ることができているようだ。

※キャリコネニュースでは「『この会社にいたら自分もダメになる』と思った瞬間」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/LSLOMLGML