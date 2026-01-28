スポーツ報知では連載企画「前進ルーキー１１人」で巨人の新人全選手を紹介する。第８回はドラフト３位・山城京平投手（２２）＝亜大＝。宮崎キャンプ１軍スタートの最速１５４キロ左腕は将来的な目標に２００勝を掲げた。

サウスポーから繰り出すクセ球はＭＡＸ１５４キロ。細身の体をムチのようにしならせ、山城はスリークオーターから２種のツーシーム、スライダー、チェンジアップなど多彩な球種を投げ分ける。ドラ１の竹丸に劣らぬ潜在能力を秘め、阿部監督も亜大時代から注目してきた即戦力候補だ。

野球人生の「転機」と明かすのは大学４年春。突き抜けた成績を出せていない現状を変えようと、野手陣に打者目線で打ちにくい投手は何かを聞いて回った。「視野が広くなって投球がうまくなった。４年で大人の野球ができるようになってきた」。防御率１・３９で最優秀防御率を獲得。ドラフト上位戦線に浮上した。

新人合同自主トレの舞台となった巨人のファーム球場・Ｇタウンでの苦い思い出も成長を遂げるきっかけになった。同年春の青学大戦。勝てばライバルの５連覇を止めてリーグ優勝が決まる試合で先発。６回１失点と役目を果たしたが試合に敗れ、その１敗で首位交代。結果的にＶ逸となった。「正直、高校までは悔しいとかの感情がなくて。ここ（Ｇタウン）で優勝を逃したのが一番、悔しかった」。勝負に対する強い欲が生まれた瞬間だった。

出身は沖縄・糸満。少年時代は自宅近くの海でひたすら泳いだ。人を笑わせることも好きで「クソガキでした」と学校に呼び出されることも少なくなかった。高嶺小で野球を始めた時は外野手。クラブチームの人数が少ないことを理由に投手を任され「全部感覚」とセンスで相手を抑えてきた。興南でも１年からベンチ入り。大学４年間で、全国から猛者の集う戦国東都にもまれた。上には上がいる。「大学に来て、野球の面白みが分かってきた」。壁にぶつかった経験がプロへの思いをより強めた。

春季キャンプは１軍スタート。目先の目標は立てず、あえて大きなゴールだけを立てた。「２００勝したいです」。野球の奥深さ、勝負の厳しさ。全てに魅了されながら前へと進む。（堀内 啓太）

◆山城 京平（やましろ・きょうへい）２００３年９月２０日、沖縄県生まれ。２２歳。興南では１年秋からベンチ入り。甲子園出場なし。亜大では１年春にリーグ戦デビュー。４年春に最優秀防御率。同年夏に侍ジャパン大学代表。１７４センチ、７０キロ。左投左打。推定年俸１０００万円。背番号３６。