ウォルト・ディズニー・ジャパンは、ディズニー＆ピクサー最新作『私がビーバーになる時』を2026年3月13日（金）より全国公開します。

本作は、動物が大好きな大学生メイベルが、思い出の森を守るためにビーバーとなって動物の世界へ飛び込む物語です。

ディズニー＆ピクサー映画『私がビーバーになる時』

『トイ・ストーリー』の“おもちゃの世界”、『モンスターズ・インク』の“モンスターの世界”、『インサイド・ヘッド』の“頭の中の世界”、『リメンバー・ミー』の“死者の世界”など、イマジネーションあふれるユニークな“もしもの物語”を描き、数々の心温まる感動を全世界に贈り届けてきたディズニー＆ピクサー。

彼らが新たに贈るのは、“もしも動物の世界に入れたら”というユニークな“もしもの世界”を描いた2026年3月13日（金）劇場公開の『私がビーバーになる時』（原題：Hoppers）。

思い出の森が高速道路計画で消えてしまう―─大切な場所を守るため、動物好きの大学生メイベルが選んだ最後の手段は、なんとビーバーになること!?

極秘テクノロジーを使い、見た目はビーバー、中身は人間のままで夢見ていた動物の世界へ飛び込んだメイベル。

しかし、その先に広がっていたのは、人間の常識が通じない“とんでもない”世界だった…。

元の体に戻るタイムリミットが迫る中、メイベルは動物たちと森を守る作戦を仕掛ける。果たして、人間の世界をも揺るがす彼女の大逆転プランとは…?

小手伸也さんがビーバーの王様に！‟優しすぎる“王様キング・ジョージの日本版声優に決定

先日イベントで日本版声優に決定したことがサプライズ発表され大きな盛り上がりを見せた主人公・メイベル役の芳根京子さんに引き続き、主人公・メイベルがビーバーとなって飛び込む森で動物たちを率いるビーバーの王様：キング・ジョージの日本版声優を俳優の小手伸也さんが務めることが決定！

小手さんについて監督のダニエル・チョンは、「キング・ジョージはとても優しくチャーミングで、コミカルなシーンがありながらも、王様らしく地に足がついているという、キャラクターに説得力を持たせるための絶妙なバランスが必要となる難しいキャラクターです。キング・ジョージはある意味作品の核となるキャラクターですが、小手さんの演技はまさにそれを体現していると思いました。」と絶賛！

見事US本社のオーディションでキング・ジョージ役を勝ち取りました。

キング・ジョージ役に決定したことを受けて小手さんは「家族がディズニー＆ピクサーが大好きで、結果はどうあれオーディションの話がパパに来たというだけでも子供が誇りに思ってくれたら本望だと思いながら受けさせてもらいました。なので受かったと聞いたときは本当にびっくりしましたね。周りの人の方がすごく喜んでいて、僕はちょっとびっくりしちゃってて（笑）」と当時の心境を明かします。

「トイ・ストーリー」や「インサイド・ヘッド」といったピクサー作品が好きだと言う小手さんは自身もよくピクサー作品の登場人物に似ていると言われるようで、「バズ・ライトイヤーやMr.インクレディブルに似てると言われるんですよね。顔がピクサーに出てきそうと言われ続けてきたので（笑）ついにここでご縁が繋がって嬉しいです。」と喜びを語りました。

そんなピクサー好きの小手さんはビーバーとなって動物の世界に潜入する本作の設定について、「動物と会話をしてみたいというのは誰もが思う夢の一つだったりするので、『そこを描きに来たか、ピクサー！』と思いました。『ズートピア』みたいに派手な街並みではないんですけど、『トイ・ストーリー』のようなあの目線だからこそ分かる世界、そこから見えてくる新しい世界の見方とか、動物同士シビアなルールみたいなものがきちんと描かれていて、非常にハチャメチャなストーリーではあるんですけど、随所にすごく納得させられる、すごく親近感が湧きました。」と語ります。

自身が日本版声優を担当するキング・ジョージについては、「王様なんですけどすごく優しいんですよね。権力者として動物たちを率いていくよりは、『まあ、まあ、まあ』と言って優しくまとめる気の優しい王様です。僕も争い事が得意な方ではないので、まあまあと言って仲裁役に回ったりするところは似てるなと思います。子供の頃、喧嘩の仲裁に入って両側から殴られたことがあります（笑）」と自身との共通点を明かしました。

アフレコでは声の高さに苦労したようで「本国の方の声が僕の地声よりも高めの声だったので、リスペクトの意味でも普段使わない声の出し方にチャレンジしました。あとは顔ですね。ずっと口角を上げて、前歯をちょっと出して（笑）表情筋をキング・ジョージに近づけるために全力で顔を動かしました。登場からいきなりハイテンションだったので、スタートダッシュが一番大変でした。」とアフレコ時の裏話を明かしました。

ビーバーになって本物のビーバー達を表敬訪問！？

併せて解禁となった特別映像には、小手伸也さんがビーバーの姿となって羽村市動物公園にいるビーバー達のもとを訪れる様子が！

この日、声優を務めるにあたり“真の意味で”動物たちの気持ちを理解するためにビーバーの姿で動物公園を訪れた小手さんですが、キリンやカピバラに話しかけるも上手く伝わっていない様子…。

遂に本命のビーバー達のもとを訪れるが、夜行性のためか眠そうなビーバー達。

飼育員からビーバーとコミュニケーションをとるコツを聞くもなかなか苦戦する小手さんのもとへ、主人公・メイベルの日本版声優を務める芳根京子さんがビーバーの姿でサプライズ登場！

突然の芳根の登場に腰を抜かすほどビックリする小手さんですが、その後は芳根さんと2人でビーバーとコミュニケーションをとるべく悪戦苦闘！

すると、そのかいがあってかビーバー自ら水の中に入り二人の前で泳ぐ姿を披露！

ようやくビーバーと心が通じあえたことに喜び安堵する芳根さんと小手さんは、そのままビーバー達の前で生アフレコを披露し、映画公開にさきがけてしっかりとビーバー達からもお墨付きをもらいました。

実際にビーバーと触れ合ってプロモーション活動への準備も万全の2人が劇中でどのようなビーバーっぷりを見せるのか、期待が高まります！

本作で監督・脚本を務めるのは、誰も観たことがない《頭の中の世界》を描き、第88回アカデミー賞長編アニメーション賞を受賞、昨年公開した続編も世界的大ヒットを記録した感動作『インサイド・ヘッド』のストーリーボードアーティストであるダニエル・チョン。

スタジオジブリの名作である高畑勲監督の『平成狸合戦ぽんぽこ』からインスピレーションを受け、ビーバーの生態系を徹底的に調査し本作を制作しました。

イマジネーション溢れるピクサーが、「もしも動物の世界に入れたら」という新たな《もしもの世界》を生み出し、世界へ贈る最新作『私がビーバーになる時』は、2026年3月13日(金)より全国劇場公開です。

ディズニー＆ピクサー映画『私がビーバーになる時』作品紹介

公開日：2026年3月13日（金）

配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン

監督・脚本：ダニエル・チョン（『インサイド・ヘッド』）

制作：ニコル・パラディス・グリンドル（『インクレディブル・ファミリー』）

ウォルト・ディズニー・ジャパン/ディズニー＆ピクサー『私がビーバーになる時』の紹介でした。

©2026 Disney/Pixar. All Rights Reserved.

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 小手伸也さんがビーバーの王様に！ディズニー＆ピクサー映画『私がビーバーになる時』 appeared first on Dtimes.