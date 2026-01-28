映画『ドラえもん』シリーズ初の４D上映決定 最新予告映像が解禁
『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』（2月27日公開）が、シリーズ初となるMX４D・4DXで同時公開されることが決定した。映画第1作目が公開された1980年から45作目を迎えるシリーズだが、４D上映は同作が初で、座席の前後左右上下の可動、振動、香り、照明、風や水しぶきまでが本編と完全にシンクロするMX4D・4DXでは、ドラえもん達と一緒にひみつ道具・水中バギーに乗って海底を冒険しているかのような没入体験をできる。
【動画】海底を冒険！公開された映画『ドラえもん』４D予告映像
解禁された4Dポスターは、「誰も知らない海底大冒険へ、キミも一緒に飛び込もう！」というキャッチコピーと共に、光が差し込む鮮やかな海底世界を捉えたもの。色とりどりの生物たちが美しく輝き、思わずドラえもんたちの世界へ飛び込みたくなるようなビジュアルに仕上がっている。一方、ポスターの左下には不穏な空気を纏う“鬼岩城”の姿もあり、物語の波乱を予感させる。
あわせて解禁となった4D予告では、ひみつ道具「水中バギー」で海底を縦横無尽に駆け巡るドラえもんたちの姿が映し出されている。冒険の先で待ち受けるのは、見たこともない巨大イカや謎に包まれた沈没船。未だかつてない大冒険への期待が高まる映像となっている。
映像終盤、海底国家「ムー連邦」の兵士・エルとの衝撃的な出会いを機に、物語は地球の命運をかけた壮絶な戦いへと一変。“鬼岩城”に秘められた謎、そしてドラえもんたちの前に立ちはだかる強大な敵とは？未知の世界で繰り広げられる冒険が描かれる。
映画『ドラえもん』シリーズの45作目となる新作の映画の舞台は、地球の中心に一番近い場所とされる“海底”で、謎と神秘に包まれる海底世界でドラえもんたちが大冒険するストーリー。1983年に公開された『映画ドラえもん のび太の海底鬼岩城』が、43年の時を経て新たに生まれ変わる。
解禁された4Dポスターは、「誰も知らない海底大冒険へ、キミも一緒に飛び込もう！」というキャッチコピーと共に、光が差し込む鮮やかな海底世界を捉えたもの。色とりどりの生物たちが美しく輝き、思わずドラえもんたちの世界へ飛び込みたくなるようなビジュアルに仕上がっている。一方、ポスターの左下には不穏な空気を纏う“鬼岩城”の姿もあり、物語の波乱を予感させる。
あわせて解禁となった4D予告では、ひみつ道具「水中バギー」で海底を縦横無尽に駆け巡るドラえもんたちの姿が映し出されている。冒険の先で待ち受けるのは、見たこともない巨大イカや謎に包まれた沈没船。未だかつてない大冒険への期待が高まる映像となっている。
映像終盤、海底国家「ムー連邦」の兵士・エルとの衝撃的な出会いを機に、物語は地球の命運をかけた壮絶な戦いへと一変。“鬼岩城”に秘められた謎、そしてドラえもんたちの前に立ちはだかる強大な敵とは？未知の世界で繰り広げられる冒険が描かれる。
映画『ドラえもん』シリーズの45作目となる新作の映画の舞台は、地球の中心に一番近い場所とされる“海底”で、謎と神秘に包まれる海底世界でドラえもんたちが大冒険するストーリー。1983年に公開された『映画ドラえもん のび太の海底鬼岩城』が、43年の時を経て新たに生まれ変わる。