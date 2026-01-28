文菜（杉咲花）、元カレと10年ぶり再会 『冬のなんかさ、春のなんかね』第3話あらすじ
俳優の杉咲花が主演を務める日本テレビ系1月期水曜ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』（毎週水曜 後10：00）の第3話が、きょう28日に放送される。それに先立って、あらすじと場面写真が公開された。
【場面写真】二次会のカラオケを楽しむ文菜（杉咲花）
本作は、主演・杉咲と監督／脚本・今泉力哉氏のタッグで贈る“考えすぎてしまう人”のためのラブストーリー。主人公・土田文菜（杉咲）がこれまでに経験してきたさまざまな別れや、かなわなかった恋などから、人を好きになることにどこか怖れを抱いていて、「大切な人とはつきあわないほうがいいのではないか？」「そもそも恋愛とはなんなのか？」などと逡巡しながらも前に進んでいく物語となる。
クリスマスを佐伯ゆきお（成田凌）と過ごした文菜は、年末に高校まで過ごした富山に帰省。弟の拓也（林裕太）が出迎える。夜、文菜はかつての高校の友人たちが集まるプチ同窓会に参加する。そこに遅れてやってきた元カレの柴咲秀（倉悠貴）。久々に再会した柴咲は相変わらず魅力的だった。2次会のカラオケでは、2人が別れた理由で盛り上がる。文菜が東京の大学に進学することが決まり、柴咲が遠距離にビビったことで、2人は試しもせずに別れてしまった。10年ぶりの再会で、柴咲のその時の心境をはじめて知る文菜。現在は互いに恋人がいる。柴咲の交際は順調そうだ。
翌日、雨の中、父の墓参りをしていると、昨日会ったばかりの柴咲から電話が来て「明日ちょっと会えないかな？」と言われる。柴咲は転勤で、早ければ春に東京へ引っ越すことになりそうなのだが、今の恋人・咲（さき）から「遠距離、無理かも」と言われたらしい。
柴咲は「遠距離って難しいのかな」と話す。文菜は、今の自分の恋愛について考える。柴咲との再会は、ゆきお、山田線（内堀太郎）、早瀬小太郎（岡山天音）との“距離”について見つめ直すきっかけになるのか。
