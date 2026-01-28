『俺たちの箱根駅伝』学生キャスト第2弾4人発表 水沢林太郎、荒木飛羽、齋藤璃佑、浅野竣哉が出演【コメント全文】
俳優の大泉洋が主演を務める日本テレビ系10月期連続ドラマ『俺たちの箱根駅伝』の箱根駅伝に挑む学生キャスト第2弾が28日、発表された。水沢林太郎、荒木飛羽、齋藤璃佑、浅野竣哉の出演が決定した。
【写真】渋かっこいい！本人も大満足の大泉洋ビジュアル
原作は、池井戸潤氏が執筆した同名小説。日本の正月の風物詩となった『箱根駅伝』を国民的作家・池井戸氏が十余年もの歳月と情熱をかけて執筆した。物語は、箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、箱根駅伝の生中継を担う「大日テレビ」というテレビ局の舞台裏の2つの大きな柱で描かれている。
学生ランナーたちの力走と一瞬にかける情熱、それを余すことなく伝えるため、2日間で14時間以上もの生中継を行うテレビ局というそれぞれの現場で、何が起き、誰が決断し、どのようにして『箱根駅伝』は人々の胸を熱く駆け抜けていくのか。学生たちの限界に挑む走りと、それを届けるテレビ中継スタッフたちの闘いが、同時進行で描かれる感動のドラマとなる。
箱根駅伝の生中継を担う「大日テレビ」チーフプロデューサー役の大泉、古豪・明誠学院大学陸上競技部の新監督・甲斐真人役の山下智久、昨日の第1弾に続き、箱根駅伝に挑む学生たちを演じるキャストの第2弾が発表された。
清和国際大学4年生・松木浩太役には、NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』など話題作に出演し、中京テレビ・日本テレビ系ドラマ『おいしい離婚届けます』では主演を務めるなど、確かな存在感と表現力で注目を集める水沢。目黒教育大学4年生・富岡周人役には、子役時代から“イケメン俳優の幼少期役”で注目され、日本テレビ系ドラマ『あなたの番です』や、Netflixドラマ『First Love 初恋』など数々の話題作で重要な役を演じてきた荒木。東洋商科大学3年生・桃山遙役には、ジュノン・スーパーボーイ・コンテストでグランプリを受賞後、テレビ朝日系『爆上戦隊ブンブンジャー』に出演、昨年にはフジテレビ系ドラマ『新東京水上警察』で注目され、俳優として着実にキャリアを重ねる現役大学生の齋藤。関東文化大学2年生・内藤星也役には、日本テレビ系ドラマ『最高の教師』『完全不倫』などの話題作に出演し、存在感のある演技で印象を残してきた浅野が名を連ねる。
数ヶ月にわたる本格的なトレーニングを経て体脂肪率を絞り、本物のランナーと遜色ない身体を作り上げ、箱根路に挑む。
【コメント全文】
■水沢林太郎（松木浩太役）
出演が決まった時は、とてもうれしかったです。中学時代に陸上競技をやっていたので、当時、一生懸命取り組んだものに、俳優として作品で参加できるという喜びもありました。練習では、速く走ることよりも、いかに楽な姿勢で長く走ることが大事だと教えていただき、そこを意識して走ることに取り組んでいます。出演者の皆さんとはもちろんですが、スタッフの皆さんからもありがたいほどのバックアップをいただいていて、かつてないほどのチームワークができていると思います。
■荒木飛羽（富岡周人役）
出演が決まった時は、緊張や不安があると同時に、すごくうれしい気持ちと楽しみだなという気持ちがありました。走ることに慣れていないので不安もありましたが、本格的な走り込みを始めてみて、駅伝の奥深さと厳しさを体験しています。また、トレーニングでは走るフォームをマンツーマンで見てもらったり、食事管理をしてもらったりと、決して1人では走れないということをスタッフの皆さんやメンバーみんなの強い支えを通して感じています。箱根駅伝には、背中を押してくれる、人生を明るくしてくれるものがあると思います。ドラマ『俺たちの箱根駅伝』もそういった作品になると思うので、僕もしっかりと最後まで走り抜きたいと思います。
■齋藤璃佑（桃山遙役）
個人的に池井戸潤先生の作品が大好きで、いつか出演することをひとつの目標にしていたので、桃山遙役に決まった時はとにかくもううれしかったです。ただ本当は走るのは大嫌いで（笑）。トレーニング内容を聞いた時に「ここまでガチでやるのか！」と驚きましたが、作品に懸けるスタッフ皆さんのすごい熱意を感じたので、それに応えられるよう必死に頑張っています。また、原作では詳細が描かれていない分、皆さんなりの「桃山遙」像があると思うので、視聴者の方々に「これが桃山遙です」とはっきり言えるような役作りをしたいと思っています。
■浅野竣哉（内藤星也役）
出演が決まって純粋にうれしかったです！また、これだけ多くの同年代の俳優と共演できる機会はあまりないので、期待感いっぱいで楽しみでした。僕は長距離を走るのに苦手意識があって、練習に参加するのも遅かったので「追いつかなきゃ」という焦りがありました。でも練習でバテてくるとみんなが「頑張れ」ってすごく応援してくれて。応援の言葉が持つ力を改めて感じています。練習や食事制限など、それぞれお互いに応援しあってキツイ面を乗り越えて準備してきたので、クランクイン前から絆はしっかりできましたね。
