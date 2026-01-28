「レースアンバサダーアワード2024」受賞のレースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの央川かこ（31）が27日、活動してきたレースクイーンユニット「ラフィーネレディ」の公式インスタグラムを更新。同ユニットでのラスト投稿を行った。

「央川かこです いよいよ最後の投稿となりました」と報告。「先日のグランドフィナーレでは活動させて頂いた3年間を振り返って楽しかったことも大変だったこともたくさんのことを思い出しましたが、中でもraffinee Ladyとファンの皆さんとの団結力がわたしの1番の思い出です」と心境を記した。

央川は23年から3年間活動してきたが、赤を基調としたコスチューム姿や、一緒に行動をともにした仲間との思い出ショットを公開。「推し関係なくメンバー全員を全力で応援してくださる皆さんがいたから個人としてアワードに挑戦することもできたし、レースやイベントのたびに支えてくれる人たちがたくさんいると実感させてもらったのでありがとうがいくらあっても足りません！！正直ほんっっとうに寂しくて何度泣いたかわかりませんが 皆さんと作った思い出はわたしの宝物です」などと感謝した。

さらに「圧倒的な存在感で可愛くてキラキラでサーキットを駆け抜けたraffinee Ladyが皆さんの思い出にも残りますように…最後に、、raffineeさいこうっっ」と締めた。

また、自身のインスタグラムでもデコルテを大胆に露出したトップスとショートパンツにニーハイロングブーツで絶対領域を披露したコスチューム姿でカーペットの上を歩く動画をアップ。「10年の歴史を残したraffinee Ladyとして3年間活動できて幸せでした」と活動を終える「ラフィーネレディ」への思いをつづった。

ファンやフォロワーからも「とっても素敵」「最高に綺麗で可愛い」「エレガントで美しい」「最強のスタイル」「色気ヤバすぎ」「くびれ最高〜」「まるでお姫様」「完璧な女神」「世界最高の美女降臨」などのコメントが寄せられている。

央川は神戸市出身で、17年にレースクイーンの活動を開始した。現在は「au」のカーレースチームに所属している。19年にはミス・ジャパンの審査員特別賞も受賞。国内約400人のレースクイーン、レースアンバサダーらの中からファン投票で人気NO・1を決める総選挙イベントで上位5人の「レースアンバサダーアワード2024」を受賞。コスチューム部門では「raffinee Lady」のメンバーとしてグランプリに輝いた。宝塚音楽学校への在籍経験や秘書検定の資格も持っている。公称サイズは身長172センチ。「9頭身レースクイーン」とも称される。「かこ様」の愛称で人気で、SNSではレースや格闘技のラウンドガールの様子に加え、撮影やプライベートでの貴重なショットや、水着、振り袖、浴衣の写真なども投稿している。25年8月29日にはランジェリー姿などのグラビアが雑誌に掲載され、デジタル写真集も発売された。