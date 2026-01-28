陣内公子、ド派手な衣装で『有吉の壁』出演 キャスター時代の本音を告白
バドミントン元日本代表でキャスター・タレントの陣内貴美子が、28日放送の日本テレビ系バラエティー『有吉の壁 うま年の壁を越えろ！SP』（毎週水曜 後7：00）にゲスト出演する。
【番組カット】DJ KOO、EXILE・MAKIDAI＆松本利夫らも登場！
「バズりの壁を越えろ！新リズムネタ選手権」では、横浜市にあるショッピングモール・ゆめが丘ソラトス全面協力のもと、壁芸人と豪華ゲストたちが“2026年絶対に流行る”歌ネタ・リズムネタを披露し、有吉を笑わせる。
陣内は、タイムマシーン3号、どぶろっく・森、パンサー・管らとド派手な衣装で登場。リズミカルに踊りながら、元バドミントン日本代表として活躍していた時代や日本テレビのニュース番組でキャスターを務めていた時代の本音をぶっちゃける。さらに、DJ KOO、EXILEのMAKIDAIと松本利夫らも参戦。果たしてどのようなリズムネタを見せてくれるのか。
きつねは、ゆめが丘駅前で駅長とコラボ。ノリノリの駅長と相鉄線の魅力を軽快なリズムネタで届ける。森三中・黒沢かずことタイムマシーン3号はブレザーの学生服を着込んで“イケメン男子”になりきりネタを披露。そのほか、歌ネタやリズムネタを得意とする芸人たちが続々登場する。
「ごちそうの壁を越えろ！懐石大喜利」では、壁芸人たちが大喜利にチャレンジし、有吉を笑わせることができれば指定した豪華懐石料理を食べることができる。今回は、映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の公開を記念し、過去のガンダムシリーズ名場面を使用したアフレコ大喜利のお題も登場｡そのほか、2026年にちなんだお題なども出題される。有吉絶賛のネタや、芸人同士の友情に感動が沸き起こる場面もある。
【番組カット】DJ KOO、EXILE・MAKIDAI＆松本利夫らも登場！
「バズりの壁を越えろ！新リズムネタ選手権」では、横浜市にあるショッピングモール・ゆめが丘ソラトス全面協力のもと、壁芸人と豪華ゲストたちが“2026年絶対に流行る”歌ネタ・リズムネタを披露し、有吉を笑わせる。
きつねは、ゆめが丘駅前で駅長とコラボ。ノリノリの駅長と相鉄線の魅力を軽快なリズムネタで届ける。森三中・黒沢かずことタイムマシーン3号はブレザーの学生服を着込んで“イケメン男子”になりきりネタを披露。そのほか、歌ネタやリズムネタを得意とする芸人たちが続々登場する。
「ごちそうの壁を越えろ！懐石大喜利」では、壁芸人たちが大喜利にチャレンジし、有吉を笑わせることができれば指定した豪華懐石料理を食べることができる。今回は、映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の公開を記念し、過去のガンダムシリーズ名場面を使用したアフレコ大喜利のお題も登場｡そのほか、2026年にちなんだお題なども出題される。有吉絶賛のネタや、芸人同士の友情に感動が沸き起こる場面もある。